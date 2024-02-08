Bakan Güler, Somali Savunma Bakanı Muhammed Nur ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Güler, Somali Savunma Bakanı Muhammed Nur ile görüştü

Bakan Güler, Somali Savunma Bakanı Muhammed Nur ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur'u askeri törenle karşıladı. İkili görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirildi ve Savunma ve Ekonomik İş birliği Çerçeve Anlaşması imzalandı. Her iki bakan da görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

08.02.2024 17:02
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Bakan Güler, Somali Savunma Bakanı Muhammed Nur ile görüştü (2)

'SOMALİ, AFRİKA'DAKİ ÖNEMLİ BİR ORTAĞIMIZ'

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur'u askeri törenle karşıladı. Her iki bakan, ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda; iki ülke arasında Savunma ve Ekonomik İş birliği Çerçeve Anlaşması da imzalandı. Görüşmelerin ardından her iki bakan toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yaşar Güler, heyetler arası görüşmeye ilişkin, "Somali Sayın Bakanı Sayın Abdulkadir Muhammed Nur, değerli kardeşim; sizi ve kıymetli heyetinizi ülkemizde ağırlıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Somali, Türkiye'nin Afrika'da önemli bir ortağıdır. Mevkidaşım ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ve ilişkilerimizi daha da güçlendiren görüşmelerimizde Somali'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz önemi yineledik. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduk. İkili askeri iş birliğimizi daha da güçlendirme kararlılığımızı dile getirdik. Bugün imzaladığımız Savunma ve Ekonomik İş birliği Çerçeve Anlaşması'nın ikili askeri ilişkilerimizin daha da gelişmesine vesile olacağına yürekten inanıyorum. Somali vatan sevgisiyle dolu gençlerini eğitmek suretiyle hazırladığı Gorgor Taburlarıyla milli ordu oluşum sürecinde önemli bir başarı elde etmiş ve Afrika coğrafyasında önemli bir rol model olmuştur. Türkiye olarak da Somalili kardeşlerimizin bu başarı tablosunda resmin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. İlişkilerimizin önümüzdeki dönemde de artarak sürmesi ortak temennimizdir" dedi.

SOMALİ SAVUNMA BAKANI: ANLAŞMA SOMALİ'YE ÇOK KATKI SAĞLAYACAK

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur ise sıcak karşılama ve samimi ev sahipliği için Bakan Yaşar Güler'e teşekkür ederek sözlerine başladı. Türkiye ve Somali arasında güçlü ve güzel bir ilişki bulunduğuna dikkat çeken konuk Bakan Nur, "Bu ilişki 2011'de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali ziyaretinden sonra daha da güçlendi. Ayrıca her iki bakanlık arasındaki var olan ilişkilerin yanı sıra bugün imzaladığımız yeni anlaşma terörle mücadeleyi ve askeri mali iş birliğini içeriyor. Bu anlaşmanın da Somali'ye çok katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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