Bakan Güler: Terörle Mücadele Devam Edecek

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(İSTANBUL)- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısına ilişkin, "Milletimizin huzurunu bozmaya çalıştılar. Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz, fakat bunlar bir türlü akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi bir daha tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız ve bu yapılanların acısını misliyle çıkaracağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul'da düzenlenen SAHA EXPO 2024 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda TUSAŞ saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin huzurunu bozmaya çalıştılar. Bu PKK'lı şerefsizlere hak ettikleri cezayı her seferinde veriyoruz, fakat bunlar bir türlü akıllanmıyorlar. Her zaman söylediğimi bir daha tekrar ediyorum, en son terörist ortadan kaldırılıncaya kadar bunların peşini bırakmayacağız ve bu yapılanların acılarını misliyle çıkaracağız. Bunu herkes görecek hiç merak etmeyin."