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Bakan Güler, Ziyaret Karakolu'nda denetim yaptı - Son Dakika
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Bakan Güler, Ziyaret Karakolu'nda denetim yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay'daki Ziyaret Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte karakolu ziyaret eden Bakan Güler, askerleri selamladı ve güvenlik tedbirleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca, yapılacak çalışmalar için talimatlar verdi.

Bakan Güler, Ziyaret Karakolu\'nda denetim yaptı
27.01.2024 - 09:16,
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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay'daki Ziyaret Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakan Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Ziyaret Hudut Karakolu'nda inceleme yaptı. Güler, kendisini karşılayan askerleri selamladı. Güler, nöbet kulesine çıkarak Mehmetçiklerden güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi aldı. Askerlerle yakından ilgilenen Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Kaynak: DHA
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