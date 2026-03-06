Bakan Gürlek: 65 yeni adliye, yatırım planı kapsamına alındı - Son Dakika
Bakan Gürlek: 65 yeni adliye, yatırım planı kapsamına alındı

06.03.2026 16:12
ADALET Bakanı Akın Gürlek, "2026 yılından önce Türkiye genelinde adalet hizmet binalarımızın toplam kapalı alan kapasitesi 596 bin metrekareyken, 2026 Mart ile birlikte 6 milyon 76 bin metrekare adliyelerimizde kapalı alan binası bulmaktadır. Bu süreçte özellikle AK Parti hükümetlerinin adliye binalarına, adalet hizmetine verdiği önemi bu rakam net bir şekilde göstermektedir. Özellikle 2026 yılında toplam 65 tane yeni adliye yapılması yatırım planı kapsamına alınmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir dizi programa katılmak için Sakarya'ya geldi. Sakarya Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Gürlek, şeref defterini imzaladıktan sonra Sakarya Valisi Rahmi Doğan ve beraberindeki protokol ile makamında görüştü. Bakan Gürlek, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hızlı, etkin ve erişilebilir yargı sistemini inşa etmek için çalıştıklarını belirten Bakan Gürlek, "AK Parti hükümetinin de en temel felsefesi yargı hizmetlerini hızlandırmak. Bu kapsamda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını da gidermektir. Biliyorsunuz 2026 yılından önce Türkiye genelinde adalet hizmet binalarımızın toplam kapalı alan kapasitesi 596 bin metrekareyken, 2026 Mart ayıyla birlikte 6 milyon 76 bin metrekare adliyelerimizde kapalı alan binası bulunmaktadır. Bu süreçte özellikle AK Parti hükümetlerinin adliye binalarına, adalet hizmetine verdiği önemi, bu rakam net bir şekilde göstermektedir. Özellikle 2026 yılında toplam 65 tane yeni adliye yapılması yatırım planı kapsamına alınmıştır. Yeni binalarımızı daha erişebilir, daha insan odaklı, daha teknolojik olarak tasarlıyoruz. Burada hem vatandaşlarımızın hem avukatlarımızın özellikle çocuklarımızın, mağdur kadınlarımızın sosyal alanlarının oluşturması için yeni imkanlar sağlıyoruz. Buraları aynı bir hizmet alanı, sosyal yaşam alanı olarak tasarlıyoruz. Gerekli olan hassasiyetleri de gideriyoruz. Güçlü adalet sistemi yalnızca hakim ve savcıyla değil, aynı şekilde altyapısının güçlü olmasıyla ayakta durur" dedi.

'VATANDAŞIMIZIN MAĞDURİYETLERİNİ KISA SÜREDE SONUÇLANDIRMAYA KARARLIYIZ'

Sakarya'da da ülke genelinde olduğu gibi olumsuz fiziki koşullarda hizmet gösteren adliye binalarının yenilenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Bakan Gürlek, şunları söyledi:

"Sakarya Yeni Adliye binası da inşallah 102 bin 916 metrekare kapalı alana sahip olacak. Başsavcımız ile konuştuk, inşallah aralık ayından 2 ay önce teslim edileceğini söyledi. Sakarya'mıza şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Adliye binası özellikle Sakarya'mızın ihtiyacını giderecek. Sürekli olarak iş yoğunluğu artıyor. Yeni mahkemeler kuruluyor. Hakim, savcı sayısı artıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Valimizin yeni bir Bölge İdare Mahkemesi kurulması talebi var. Bu talebi de değerlendireceğiz. Yani sürekli olarak adliye yapmakla kalmıyoruz, aynı zamanda hakim savcının kalitesini ve fizikli şartları da artırıyoruz. Daha önceden Sakarya'da 2002 yılında il genelinde toplam 77 mahkeme bulunmaktayken, 2026 yılında toplam 164 mahkeme bulunmakta. Bugün Türkiye genelinde ve Sakarya'da attığımız her adım, yürüttüğümüz her yatırım güçlü bir Türkiye vizyonu için sahada yapmış olduğumuz çalışmalardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan 'Türkiye Yüzyılı' için güçlü ekonomi, güçlü diplomasi ve güçlü savunmanın yanı sıra elbette olmazsa olmazı güven veren güçlü bir adalet mekanizmasıdır. Bizler de Adalet Bakanlığı olarak güçlü Türkiye Yüzyılı için özellikle adaletin yüzyılı için gerekli adımları atmaya hazırız. Güven veren adalet, sağlam, vatandaşın kolay erişebileceği adalet için gerekli yasal düzenlemeler varsa da bunları kısa sürede yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı büyük vizyon doğrultusunda adaleti güçlendirmeye, yargı hizmetlerini hızlandırmaya özellikle vatandaşımızın uğramış oldukları mağduriyetleri kısa sürede sonuçlandırmaya kararlıyız."

Kaynak: DHA

