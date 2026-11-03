Bakan Gürlek, denetim mekanizmalarına sızan şebekenin belirginleştiğini açıkladı - Son Dakika
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Bakan Gürlek, denetim mekanizmalarına sızan şebekenin belirginleştiğini açıkladı

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Bakan Gürlek, üst düzey denetim mekanizmalarına sızan şebekenin varlığının bugün itibarıyla oldukça belirgin hale geldiğini söyledi. Gürlek, verilen ifadelerin yeni şüphelileri ortaya çıkardığını ve soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiğini belirtti.

Bakan Gürlek: "Üst düzey denetim mekanizmalarımıza sızan şebekenin varlığı bugün itibarıyla oldukça belirgin hale gelmiştir. Verilen ifadeler yeni şüphelileri ortaya çıkarıyor, soruşturma derinleştirilerek devam ediyor"

Kaynak: AA
AnkaraGürlekGüncelSon Dakika

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