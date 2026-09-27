Bakan Gürlek'ten suç işleyenlere "demir yumruk" mesajı! "Tadını alacaklar" - Son Dakika
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Bakan Gürlek'ten suç işleyenlere "demir yumruk" mesajı! "Tadını alacaklar"

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Bakan Gürlek\'ten suç işleyenlere "demir yumruk" mesajı! "Tadını alacaklar"
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'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Sultanbeyli AK Parti ilçe teşkilatıyla bir araya gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, hukuk dışı yapılara seslenerek, "Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak beni asla hedefimden alıkoyamazlar. Suç işleyen kişi nerede olursa olsun, hangi deliğe saklanırsa saklansın, hangi gücün arkasına sığınırsa sığınsın emin olun ki yargımızın hukuk çerçevesindeki demir yumruğunun tadını alacaktır" dedi.

'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Sultanbeyli AK Parti ilçe teşkilatıyla bir araya gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kim vatandaşlarımızın canına, malına, huzuruna göz dikerse karşısında sarsılmaz bir kararlılıkla bizi, yani hukuk devletini bulur. 'Terörsüz Türkiye' hedefinde kararlıyız. Suçun ve suç örgütlerinin her türüne nefes aldırmamaya yeminliyiz" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nda partililerle buluştu. Programa Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ayhan Müştekin, AK Parti Sultanbeyli İlçe Teşkilatı üyeleri ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.

Bakan Gürlek'ten suç işleyenlere

"HER TÜRLÜ SUÇ ÖRGÜTÜYLE KARARLILIKLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kim sizlerin, yani vatandaşlarımızın canına, malına, huzuruna göz dikerse tam orada karşısında sarsılmaz bir kararlılıkla bizi, yani hukuk devletini bulur. Gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi hedef alan yasa dışı oluşumları yok etmekte kararlıyız. Milli ve manevi değerlerimizi, etnik, kültürel ve inanç değerlerimizi aşağılayan, toplumumuzu ayrıştırmaya çalışan kimler varsa yargımız hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda 24 saat nöbettedir. Suç çetelerini, yasa dışı bahis ve kumar şebekelerini, kara para aklama ve uyuşturucu suç örgütlerini, ekonomimizi hedef alan her türlü şer odağı ve yerel yönetimlerde oluşan çıkar amaçlı suç ittifaklarını hukuk çerçevesinde yürüttüğümüz mücadelenin merkezine aldık. Bu mücadeleden hiçbir şart altında asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

Bakan Gürlek'ten suç işleyenlere

"HİÇBİR ŞEY KARANLIKTA KALMAYACAKTIR"

Sermaye piyasası soruşturması hakkında konuşan Gürlek, "Süreci hukuki yönden son derece titizlikle ele alıyoruz. Hukuk nereye giderse gitsin vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet veren tüm sorunların adalet önüne çıkarılması için kararlıyız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hükümetimizin ilgili bakanlıkları ve kurumlarıyla birlikte gerekli tedbirleri hızla alıyor, sürecin şeffaf bir biçimde aydınlığa kavuşturulması için çalışıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun, hiçbir şey karanlıkta kalmayacaktır" diye konuştu.

Bakan Gürlek'ten suç işleyenlere

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE YOLUNDAN GERİ DÖNÜŞ YOKTUR"

Bakan Gürlek, Terörsüz Türkiye projesinin artık milli bir konu haline geldiğinin altını çizerek, "'Terörsüz Türkiye' net ve çok açık bir şekilde devlet ve millet projesidir. Bu proje artık teoriden pratiğe geçmiş, devlet aklının ve siyaset kurumunun ortak iradesiyle olgunlaşarak milletimizin milli birliği ve huzuru için hayata geçirilmeye başlanmıştır. 'Terörsüz Türkiye' sürecini yürütürken en temel hassasiyetimiz vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatırasına gölge düşürecek, kahraman gazilerimizin onurunu zedeleyecek ve bizlere emanet olan kıymetli ailelerinin yüreklerini incitecek hiçbir söz, tutum ve adıma asla müsamaha gösterilmeyecektir. 'Terörsüz Türkiye'den geri dönüş yoktur, Türkiye Yüzyılı yolundan geri dönüş yoktur" ifadelerini kullandı.

"SUÇ İŞLEYENLER DEMİR YUMRUĞUN TADINI ALACAK"

Gürlek, "Hukuk dışı yapılar ve şer odakları şunu çok iyi bilsinler; Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak beni asla hedefimden alıkoyamazlar. Ne kadar saldırırlarsa saldırsınlar, ne kadar sinsi hesaplarla sosyal medyada bir merkezden yönetilip şahsiyet avcılığı yapsalar da faaliyetlerimizin noktasına, virgülüne kadar Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti ilkelerini işletecek ve onları yargımızın huzuruna çıkartacağız. Suç işleyen kişi nerede olursa olsun, hangi deliğe saklanırsa saklansın, hangi gücün arkasına sığınırsa sığınsın emin olun ki yargımızın hukuk çerçevesindeki demir yumruğunun tadını alacaktır" dedi.

Bakan Gürlek'ten suç işleyenlere

"TÜRKİYE YÜZYILI YALNIZCA BİR HEDEF DEĞİL VARLIĞIMIZIN TA KENDİSİDİR"

Konuşmasında Adaletin Yüzyılı ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu vurgulayan Gürlek, "Aziz vatandaşlarım; bizim de, sizlerin de ortak bir hayali var: Türkiye Yüzyılı. Bu hayal artık vücut buluyor. Bin yıllık köklü devlet geleneğimizden filizlenen bu hedef, 86 milyon vatandaşımızın, 250 milyonu aşan Türk coğrafyasının, milyarların üzerindeki İslam dünyasının ve bölgemizin ufkunda yeşerip büyüyor. Türkiye Yüzyılı yalnızca bir hedef değil, varlığımızın ta kendisidir. Bu siyasi ya da politik bir söylem değil, devletin ebet müddet meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak Adaletin Yüzyılı hedefimizi tam bu anlayışla ele alıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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