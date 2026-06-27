Gürlek: Türkiye Yüzyılı hedeflerine devam

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını dinledik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, aziz milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Toplantımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."