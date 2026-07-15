Bakan Işıkhan'dan 15 Temmuz mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısıyla meydanlara inen aziz milletimiz, vatan bizim, bayrak bizim, zafer bizim diyerek şanlı bir direniş destanı yazmıştır." ifadesini kullandı.

Işıkhan, NSosyal hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Birlik şiirinin "Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz, cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz" dizeleriyle paylaşım yaptı.

Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi çağrısıyla meydanlara inen aziz milletimiz; vatan bizim, bayrak bizim, zafer bizim diyerek şanlı bir direniş destanı yazmıştır. Bu topraklar uğruna şehit düşen kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."