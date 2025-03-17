Bakan Işıkhan, Aydın'da Vefa İftarı'na katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Işıkhan, Aydın'da Vefa İftarı'na katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aydın programı kapsamında AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Vefa İftarı'na katıldı.

17.03.2025 07:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aydın programı kapsamında AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Vefa İftarı'na katıldı. İftarda, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, AK Parti Aydın il teşkilatı ve partililer yer aldı. İftar programında konuşan Bakan Işıkhan, "Ramazan ayı paylaşmanın, dayanışmanın, kardeşliğin ayıdır. Aynı davaya omuz vermiş bizler için aynı zamanda vefanın, birlikteliğin de ayıdır. Çünkü AK Parti, aziz milletimize hizmet için yola çıktığı günden beri, son çeyrek asırda Türkiye'yi her bakımdan en yükseğe taşıyacak eser siyasetinin yanı sıra yol arkadaşlığına verdiği değer, yol arkadaşlarına duyduğu vefa ile de farkını ortaya koymuş bir partidir. AK Parti kurulduğu günden bu yana ülkemizin ve milletimizin talepleri doğrultusunda daima değişmiş, gelişmiş ve yenilenmiştir. Ancak ne kadar zaman geçerse geçsin, şartlar ne olursa olsun asla değişmeyen; davasındaki samimiyeti, hasbiliği ve kardeşlik hukuku olmuştur. 23 yıllık istikrarlı başarının sırrı da tam olarak burada yatmaktadır" dedi.

'HER ŞEHRİMİZİN İHTİYAÇLARINA GÖRE GELİŞTİRİLMİŞ ÖZEL POLİTİKALARLA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

"2001'de başlattığımız büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuza sayısız eser, sayısız icraat sığdırdık" diyen Bakan Işıkhan, "Bu uğurda çok bedeller ödedik, çok badireler atladık. Hukuksuz davalara, teröre, suni ekonomik krizlere, darbelere, iç ve dış müdahalelere ile vesayetçi anlayışın tuzaklarına rağmen ülkemizi bugünlere ulaştırdık. Tarihi mücadelelerden ve büyük imtihanlardan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde alnımızın akıyla çıktık. Milletimize hizmet aşkımızı hiç kaybetmedik. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik başta olmak üzere milletimizin geleceğini ilgilendiren hemen her alanda çözülemez olarak görülen ne varsa tek tek çözdük" diye konuştu.

Bakan Işıkhan konuşmasına şöyle devam etti: "Bir taraftan ekonomik kalkınma sürecimizi yürütürken, diğer taraftan da siyasi ve sosyal kalkınma hamlelerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz Sürekli sahada ve sokakta olan teşkilat mensuplarımız vasıtasıyla ülkemizi son 23 yılda mahallelerimizden ve en ücra köşelerden başlayarak büyüttük, geliştirdik ve bugünlere getirdik. İnşallah bugünden sonra da yine mahallelerimize kadar ulaşarak ne kadar sorunumuz varsa çözmenin gayreti içerisinde olacağız. Bakanlık olarak özellikle her bir şehrimizin ihtiyaçlarına göre geliştirilmiş özel politikalarla, maksimum verim odaklı çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehirlerimizin ihtiyaç ve taleplerine yönelik istişarelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Aydınlı dava arkadaşlarımızın gücüne, azmine, samimiyetine güveniyoruz. İnanıyorum ki Aydın'dan başlayarak tüm şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı şehirleri yapacak o potansiyel sizlerde mevcuttur."

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Gökhan KILIÇ/ AYDIN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Vedat Işıkhan, AK Parti, Politika, Ekonomi, Efeler, Güncel, İftar, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Işıkhan, Aydın'da Vefa İftarı'na katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam’ın usta ismi Nuri Alço vasiyetini açıkladı Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço vasiyetini açıkladı
Dünyanın beklediği Trump-Putin görüşmesinde tarih netleşti Dünyanın beklediği Trump-Putin görüşmesinde tarih netleşti
Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu Bakın ne yemiş Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu! Bakın ne yemiş
ABD’nin vurduğu Yemen’de ölü sayısı 53’e yükseldi ABD'nin vurduğu Yemen'de ölü sayısı 53'e yükseldi
Ordu’da trafik kazası: İki kişi hayatını kaybetti Ordu'da trafik kazası: İki kişi hayatını kaybetti
ABD’nin Yemen saldırıları sonrası Husilerden Kızıldeniz kararı ABD'nin Yemen saldırıları sonrası Husilerden Kızıldeniz kararı
Suriye-Lübnan hattında tansiyon yükseldi Lübnan’a roket saldırısı Suriye-Lübnan hattında tansiyon yükseldi! Lübnan'a roket saldırısı
Birleşmiş Milletler’den ABD’nin Yemen’e saldırılarına ilk yorum: Kaygıyla karşılıyoruz Birleşmiş Milletler'den ABD'nin Yemen'e saldırılarına ilk yorum: Kaygıyla karşılıyoruz
Galatasaray’dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez ortalığı karıştıracak paylaşım Galatasaray'dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez ortalığı karıştıracak paylaşım
Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe camiasından özür diledi Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe camiasından özür diledi
Hasta yakınları arasında ’küfür’ kavgası: Çok sayıda gözaltı Hasta yakınları arasında 'küfür' kavgası: Çok sayıda gözaltı
Mourinho’dan şampiyonluk sorusuna yanıt: Şansımız devam ediyor Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt: Şansımız devam ediyor
Fenerbahçe-Samsunspor maçı biter bitmez saha karıştı Futbolcular birbirine girdi Fenerbahçe-Samsunspor maçı biter bitmez saha karıştı! Futbolcular birbirine girdi
İstanbul’daki AVM’de intihar girişimi İstanbul'daki AVM'de intihar girişimi
Bulgaristan ve Yunanistan’da etkili olan dolu Türkiye’ye geliyor Bulgaristan ve Yunanistan'da etkili olan dolu Türkiye'ye geliyor

07:36 Dünyanın beklediği Trump-Putin görüşmesinde tarih netleşti Dünyanın beklediği Trump-Putin görüşmesinde tarih netleşti
07:24 Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu Bakın ne yemiş Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu! Bakın ne yemiş
07:07 ABD’nin vurduğu Yemen’de ölü sayısı 53’e yükseldi ABD'nin vurduğu Yemen'de ölü sayısı 53'e yükseldi
23:48 Galatasaray’dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez ortalığı karıştıracak paylaşım Galatasaray'dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez ortalığı karıştıracak paylaşım
15:55 Sanatçı Züleyha Ortak evinin önünde yaşanan cinayeti anlattı Sanatçı Züleyha Ortak evinin önünde yaşanan cinayeti anlattı
13:35 Bakanlık listeyi güncelledi Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş
13:02 Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor Liste basına sızdı, ABD 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor
12:21 Yeşilçam’ın yıldızı Gülümser Gülhan hayatını kaybetti Yeşilçam'ın yıldızı Gülümser Gülhan hayatını kaybetti
12:17 Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
11:54 Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Tanyeli’nin eşi: Mucizeler baktığın her yerdedir Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Tanyeli'nin eşi: Mucizeler baktığın her yerdedir
11:25 Falezlerin ucuna oturup kendini kesti, polis son anda yetişti: Çaresizlik nedir bilir misin Falezlerin ucuna oturup kendini kesti, polis son anda yetişti: Çaresizlik nedir bilir misin?
11:19 Esenyurt’ta bir kadını takip eden adamı dövüp polise teslim ettiler Esenyurt'ta bir kadını takip eden adamı dövüp polise teslim ettiler
10:42 Magazin Bahane masasından ’Kaynat Bakalım’ yorumu: Kaynatacak en iyi üçlüyü bulmuşlar Magazin Bahane masasından 'Kaynat Bakalım' yorumu: Kaynatacak en iyi üçlüyü bulmuşlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 07:48:01. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan, Aydın'da Vefa İftarı'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.