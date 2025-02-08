Bakan Işıkhan'dan CHP Genel Başkanı Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Işıkhan'dan CHP Genel Başkanı Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Filistin konusundaki sözlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası tüm platformlarda Filistin halkının sesi, Filistin davasının en güçlü destekçisi olmuştur.

08.02.2025 15:47
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Filistin konusundaki sözlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası tüm platformlarda Filistin halkının sesi, Filistin davasının en güçlü destekçisi olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki gösterdi.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası tüm platformlarda Filistin halkının sesi, Filistin davasının en güçlü destekçisi olmuştur." ifadelerini kullanan Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde adil ve kalıcı barışın sağlanması, 1967 sınırları temelinde, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması için verdiği samimi mücadeleye milletimiz şahittir. Bu hakikate ve apaçık gerçeklere rağmen mazlumdan yana hiçbir zaman tavır gösterememiş, devrik zalimleri bile savunmuş kimi odakların ve 'sözde' siyasilerin açıklamalarını aziz milletimizin vicdanına bırakıyoruz. Filistin halkına verdiğimiz desteği kararlılıkla devam ettireceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Işıkhan'dan CHP Genel Başkanı Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki Açıklaması - Son Dakika

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