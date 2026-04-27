Bakan Işıkhan: Küresel değişimler iş gücü piyasamızı etkileyecek, ancak fırsat olarak görüyoruz

27.04.2026 17:10
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, OECD 6. Beceriler Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, küresel gelişmelerin Türkiye iş gücü piyasasını etkileyeceğini ancak bunu fırsat olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, OECD 6. Beceriler Zirvesi öncesinde düzenlenen basın toplantısında, küresel ve bölgesel değişimlerin Türkiye iş gücü piyasasını etkilemesini beklediklerini, ancak bu değişimi yöneterek fırsata çevireceklerini belirtti. Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve demografik değişimin üç önemli etken olduğunu vurguladı.

Dünya Ekonomik Forumu raporuna göre 72 milyon mesleğin kaybolacağını, 192 milyon yeni mesleğin ortaya çıkacağını ifade eden Işıkhan, Türkiye'nin genç nüfusu ve güçlü ekonomisiyle bu süreci fırsat olarak gördüğünü söyledi. İŞKUR'un yeni mesleklere hazırlık yaptığını, hayat boyu öğrenme ve beceri güncellemesinin önemine dikkat çekti.

Işıkhan, Türkiye'nin OECD, NATO ve COP31 gibi zirvelere ev sahipliği yapmasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve vizyonuna bağladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin ise, sendikal hakların güçlendirilmesi ve çalışma barışının önemini vurgulayarak tüm çalışanların bayramını kutladı.

