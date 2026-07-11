Bakan Işıkhan: Mardin gençleri Türkiye Yüzyılı’na katkı verecek - Son Dakika
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Bakan Işıkhan: Mardin gençleri Türkiye Yüzyılı’na katkı verecek

Bakan Işıkhan: Mardin gençleri Türkiye Yüzyılı’na katkı verecek
11.07.2026 16:57
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Bakan Vedat Işıkhan, Mardin'deki Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Merkezi şantiyesini ziyaret ederek, merkezin gençlere teknoloji ve bilim eğitimi vereceğini, Türkiye Yüzyılı'na Mardin'in katkı sunacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, " Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü sermayesi iyi yetişmiş gençler olacaktır. Mardin de fazlasıyla bu sürece katkı verecektir." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Işıkhan, merkez Artuklu ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'nde yapımı devam eden "Recep Tayyip Erdoğan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi" inşaat alanını ziyaret etti, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Işıkhan, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, doğup büyüdüğü, kültürüyle yoğrulduğu ve insanıyla gurur duyduğu Mardin'e bugün ülkenin bir bakanı olarak hizmet etmenin gurur ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"İnsan ülkesine ve doğduğu topraklara hizmet edebildiği ölçüde kendisini bahtiyar hissediyor. Bu proje benim için bu yüzden çok anlamlı. Mardin'e duyduğum vefanın ve bu şehrin geleceğine olan inancımın aslında somut bir göstergesi. Bizler görevlerimizi yürütürken sadece bugünü değil geleceği ve nesillerimizi de düşünmek zorundayız." ifadelerini kullanan Işıkhan, önemli olanın geride bıraktıkları kalıcı eserler olduğunu belirtti.

Mardin'de altyapı, yol ve köprü gibi hizmetlerin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü anlatan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Mardin'de olan bu kalkınma sürecini sosyal kalkınmayla ve donatıyla da gerçekleştirmek ve geliştirmek zorundayız. Bugün ziyaret ettiğimiz, bu yapının devamında bu projede uzun yıllar boyunca Mardin'in çocuklarına, gençlerine ve bölgemize hizmet edecek kalıcı eserler bırakmayı hedefliyoruz. Bu merkez ilk etapta 290 bin metrekarelik bir proje alanı üzerinde kuruluyor. Yaklaşık 560 milyon liralık yatırıma sahip. 10 bin metrekarelik kapalı alanı içerecek bir proje olacak. Eğitim binaları, teknolojik atölyeleri, kütüphane, konferans salonları, konaklama birimleri, spor birimleri ve sosyal yaşam alanıyla Mardin'e ve bütün bölgemize hizmet edecek örnek bir tesisin kuruluş sürecindeyiz. Bu projeyi değerli kılan şey tabii ki alanın büyüklüğüyle değil burada yetişecek olan çocuklarımız ve gençlerimizdir."

Bir ülkenin en büyük zenginliğinin yetişmiş insan kaynağı olduğunu dile getiren Işıkhan, merkezde çocukların robotik kodlama ile tanışacağını, gençlerin yapay zekayı kullanacağını, içerik ve video geliştirme, yapay zekanın getirdiği tüm bilgilere ve deneyimlere sahip olacaklarını aktardı.

Bakan Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Selçuk Bey'in liderliğini yaptığı TEKNOFEST'in ruhunu taşıyan yeni nesil inşallah burada, Mardin'de yetişecektir. Aynı zamanda kişisel eğitim gelişimlerinden yabancı dil eğitimlerine kadar burada çocukların eğitim almalarına destek verilecek. Tarım alanındaki uygulama merkezleri, sosyal ve sportif faaliyetlere kadar çok geniş bir yelpazede çocuklarımız geleceğe yönelik neyi istiyorlarsa, hangi alanda kendilerini geliştirmek, yetiştirmek ve beceri sahibi olmak istiyorlarsa bu alanda hizmetlerimizi kıymetli valimizin koordinatörlüğünde hep birlikte çocuklarımıza ve gençlerimize sunacağız. Mardin'den bilim insanları, mühendisler, girişimciler, akademisyenler, sporcular ve ülkesine değer katan gençler yetişsin istiyoruz. Bu toprakların evladı, kıymetli bilim insanı, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'lar yetiştirmeye devam etsin. Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü sermayesi iyi yetişmiş gençler olacaktır. Mardin de fazlasıyla bu sürece katkı verecektir."

Binlerce yıllık medeniyet birikimine sahip Mardin'in bilimde, teknolojide, girişimcilikte ve gençlik çalışmalarında örnek gösterilen şehirlerden biri haline geleceğine inandığını dile getiren Işıkhan, projenin bu hedef doğrultusunda amacına ulaşacağını bildirdi.

Projede birçok kişinin emeği ve desteğinin söz konusu olduğunu aktaran Işıkhan, şöyle konuştu:

"Öncelikle gençlerimize yönelik çalışmalara verdiği güçlü destek dolayısıyla Sayın Necmettin Bilal Erdoğan Beyefendi'ye şükranlarımı arz etmek istiyorum. Sürecin her aşamasında yakın ilgi gösteren, projeye önemli katkılar sağlayan Sayın Mardin Valimiz Tuncay Akkoyun'a, AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sayın Dr. Leyla Şahin Usta'ya teşekkür ediyorum. Burada en büyük teşekkürü Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a yapmak istiyorum. Sağ olsun kıymetli Bakanımız her süreçte, her noktada bize destek oldu. Projede emeği olan mühendislerimiz, mimarlarımız, çalışanlarımız, işçilerimize de teşekkür ediyorum. Mardin'e hizmet etmeye, gençlerimiz için üretmeye ve şehrimize değer katacak eserleri hayata kazandırmaya devam edeceğiz. Bu güzel projenin de şimdiden Mardin'imize, bölgemize ve Türkiye'mize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Bakan Işıkhan'a, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Vali Yardımcısı Hasan Kurt, Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ve MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş eşlik etti.

Bakan Işıkhan, daha sonra Mardin 1969 Spor Kulübünü ziyaret ederek, Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar, As Başkan Veysi Duyan ve kulüp yöneticileriyle görüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Işıkhan: Mardin gençleri Türkiye Yüzyılı’na katkı verecek - Son Dakika

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