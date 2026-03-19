Bakan Işıkhan, Moldova'da "Avrupa Konseyi Sosyal Haklara İlişkin Yüksek Düzeyli Konferansı"na katıldı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yeşil ve dijital dönüşümün gerektirdiği yeni becerileri mesleki eğitim sistemimize ve aktif işgücü programlarımıza entegre ediyoruz. Böylece işgücümüzün yalnızca bugünün değil, yarının mesleklerine de hazırlanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Işıkhan, çeşitli temaslarda bulunmak ve "Avrupa Konseyi Sosyal Haklara İlişkin Yüksek Düzeyli Konferansı"na katılmak üzere Moldova'ya gitti.

Konferansta, "Çalışma Hayatının Geleceği: Yeni Alanlara İlişkin Zorlukların Ele Alınması" başlıklı oturumda konuşan Işıkhan, çalışma hayatının belki de en hızlı ve çok boyutlu dönüşüm dönemlerinden geçtiğini belirtti.

Işıkhan, başta Filistin olmak üzere, dünyanın çeşitli bölgelerinde çocuklar dahil sivillerin en temel insan haklarının ihlal edildiğine dikkati çekerek, "Bu çerçevede Avrupa Konseyinin insan hakları, hukukun üstünlüğü ve sosyal haklara dayanan normatif çerçevesiyle hak temelli yaklaşımın güçlendirilmesinde önemli rol oynamaya devam etmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin "Avrupa Sosyal Şartı" kapsamındaki yükümlülükleri ile tam olarak uyumlu politikalar geliştirdiğini ve sosyal diyalog mekanizmalarını güçlendirdiğini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Ulusal İstihdam Stratejimiz kapsamında eğitim ile istihdam arasındaki bağı güçlendirmeye öncelik veriyoruz. Yeşil ve dijital dönüşümün gerektirdiği yeni becerileri mesleki eğitim sistemimize ve aktif iş gücü programlarımıza entegre ediyoruz. Böylece iş gücümüzün yalnızca bugünün değil, yarının mesleklerine de hazırlanmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda nisan ayında İstanbul'da düzenleyeceğimiz OECD Beceriler Zirvesi ve kasım ayında Antalya'da gerçekleştireceğimiz Birleşmiş Milletler COP31 İklim Değişikliği Zirvesi beceriler, yeşil dönüşüm ve iş gücü piyasaları arasındaki bağlantının uluslararası düzeyde ele alınması için önemli fırsatlar sunacaktır."

"Kırılgan grupların dönüşüm sürecine etkin katılımını artırmak önceliklerimiz arasında"

Işıkhan, bu süreçte kendileri için temel referanslardan birinin "adil geçiş" ilkesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Dönüşümden etkilenen sektörlerde çalışanların yeniden beceri kazanmasına, yeni alanlara yönlendirilmesine ve sosyal koruma mekanizmalarıyla desteklenmesine büyük önem veriyoruz. Dijital yetkinlikleri güçlendirmek, orta yaş ve üzeri çalışanların yeniden beceri kazanmasını desteklemek ve kadınlar ile kırılgan grupların dönüşüm sürecine etkin katılımını artırmak önceliklerimiz arasındadır. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda bu alanlarda uluslararası işbirliğini de güçlendirmeye özel önem veriyoruz."

Türkiye'nin yer aldığı Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) Küresel Sosyal Adalet Koalisyonu çerçevesinde özellikle adil geçiş alanında aktif katkı sunmaya devam ettiklerine vurgu yapan Işıkhan, "Türkiye olarak Avrupa Sosyal Şartı'nın rehberliğinde daha adil, kapsayıcı ve insan onuruna yakışır bir çalışma hayatını birlikte inşa etmek için işbirliğimizi güçlendirmeye kararlıyız." dedi.

Bakan Işıkhan, Moldova'daki temasları kapsamında Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, İtalya Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Marina Elvira Calderone ve Moldova Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Natalia Plugaru ile ikili görüşmelerde bulundu.

Öte yandan, Türkiye'nin Kişinev Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Işıkhan, Büyükelçi Uygar Mustafa Sertel'e görevlerinde başarılar diledi.