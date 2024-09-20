Bakan Işıkhan Paris\'te Cuma Namazı Kıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, cuma namazını, Türk vatandaşlarıyla Paris Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camide kıldı.
Bakan Işıkhan, Fransa ziyareti kapsamında Paris DİTİB camisini ziyaret etti.
Cuma namazını Türk vatandaşlarıyla kılan Işıkhan, namazın ardından vatandaşlarla selamlaştı.
Bakan Işıkhan, Fransa'da yaşayan vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Camiye gelen vatandaşlar, Bakan Işıkhan'la hatıra fotoğrafları çektirdi.
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