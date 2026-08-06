Bakan Işıkhan: Terörsüz Türkiye yeni sayfa açacak - Son Dakika
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Bakan Işıkhan: Terörsüz Türkiye yeni sayfa açacak

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Terörsüz Türkiye hedefinin 86 milyon vatandaşın huzuru için önemli bir adım olduğunu belirterek, terör sorununun bitmesiyle yeni bir sayfa açılacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Terörsüz Türkiye hedefi, 86 milyonun tamamının huzuru, güvenliği ve aydınlık geleceği için atılan önemli bir adımdır. Terör sorununun bitmesiyle birlikte yeni bir sayfa açılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Işıkhan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "Milli Dayanışma" etiketiyle dijital medya platformlarında başlatılan kampanyaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye hedefi, 86 milyonun tamamının huzuru, güvenliği ve aydınlık geleceği için atılan önemli bir adımdır. Terör sorununun bitmesiyle birlikte yeni bir sayfa açılacak. Yarım asırdır ülkemizin enerjisini, insan kaynağını sömüren bu meselenin ortadan kalkması için gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde hedeflerimize ulaşacak, milli dayanışma ve beraberliğimizi güçlendireceğiz."

Işıkhan, paylaşımında, terörün Türkiye'ye 40 yıllık süreçte oluşturduğu ekonomik maliyete ilişkin bilgilerin bulunduğu videoya da yer verdi.

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Işıkhan: Terörsüz Türkiye yeni sayfa açacak - Son Dakika

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