Bakan Işıkhan: Türkiye artık üzerine oyunlar oynanan değil, oyun kuran bir ülke

06.03.2026 00:19
İFTAR PROGRAMINA KATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uşak programı kapsamında kent merkezinde bir düğün salonunda Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlediği iftar programına katıldı. AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul, Uşak Valisi Serdar Kartal, MÜSİAD Uşak Şubesi Başkanı İbrahim Akkaş ve İHH Uşak Şube Başkanı Hasan Fatih Göç de davetliler arasında yer aldı.

İftar sofrasında çocuklarla bir araya geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, "Yetim ve öksüz yavrularımız başta olmak üzere geleceğimiz, umudumuz olarak gördüğümüz çocuklarımıza sahip çıkmak sadece görevimiz değil, aynı zamanda insanlığımızın bir gereğidir. Çocuklarımızın vatana, millete ve ümmete hayırlı birer insan olarak yetişmelerini sağlamak, onları ilimle, irfanla, çalışacak, üretecek bilgi ve becerilerle donatmak devlet ve toplum olarak her birimizin öncelikli vazifesidir. Bizim bu konudaki hassasiyetimiz, gerek devlet kurumlarımız, gerek sivil toplum kuruluşlarımız, gerekse millet olarak, hamdolsun ki en üst noktadadır." dedi.

Bakan Işıkhan, dünyanın her köşesindeki ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuklarını belirterek, "İnancımızdan ve tarihi misyonumuzdan kaynaklanan bu şuur, bugün de hala sosyal devlet anlayışımızın merkezindeki yerini korumaya devam ediyor. Geçmiş dönemlerde sadece anayasada yer alan ancak pratikte kayda değer bir karşılığı olmayan sosyal devlet ilkesi son çeyrek asırda sahada tüm varlığıyla hissedilen, gözle görülen bir gerçek haline dönüştü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde özellikle aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı gibi özel politika gerektiren tüm vatandaşlarımızın geleceğini güvence altına alan büyük dönüşümleri, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla gerçekleştirdik. Sadece ülkemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımızın yardımına değil, 'kimsesizlerin kimsesi biziz' diyerek, dünyanın her bir köşesindeki ihtiyaç sahibinin yardımına koştuk, koşmaya da devam ediyoruz. Bu iyilik ve hayır ikliminin, ateşkesi ihlal eden katil İsrail'in zulmü altında bu yıl yine ramazana buruk bir şekilde giren Gazzeli kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm İslam coğrafyasında mazlum ve mağdur kardeşlerimizin kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Bölgemizde yakılmak istenen ateşin daha da büyüyerek yayılmaması ve karşılıklı saldırıların bir an önce son bulması için Cumhurbaşkanımız liderliğinde ilgili tüm arkadaşlarımız bölgede yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Biz Türkiye olarak, sulhun ve sağ duyunun hakim olduğu bir diplomasi ortamının tesisi için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın da tekraren ifade ettiği gibi Türkiye, arabulucu rolüyle, coğrafyamızı huzura kavuşturacak her türlü girişimin yanında yer almaya devam edecektir. Bizler de bu anlayışla 86 milyon Türkiye olarak, etrafımızdaki ateş çemberine rağmen, hala güvenle şu kardeşlik sofralarında bir araya gelebilmemizde büyük emekleri olan büyük ve güçlü Türkiye davamızın lideri, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en derin şükranlarımı sunuyoruz." diye konuştu.

Bakan Işıkhan programın bitmesinin ardından Uşak'tan ayrıldı.

Ramazan ÇETİN/UŞAK,

Kaynak: DHA

