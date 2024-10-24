Bakan Işıkhan, TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısında Yaralananları Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bakan Işıkhan, TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısında Yaralananları Ziyaret Etti

Bakan Işıkhan, TUSAŞ\'a Yapılan Terör Saldırısında Yaralananları Ziyaret Etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında yaralananları Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Yaralıların durumunun iyi olduğunu ve kısa süre içinde çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Işıkhan, terör örgütlerine karşı taviz vermeyeceklerini vurguladı. Hastanede, 8 yaralıdan birinin kritik durumunun devam ettiği bilgisi verildi.

24.10.2024 18:46
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananları, tedavi gördükleri Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Bakan Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ile yaptığı ziyarette, hastaların durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Işıkhan, saldırıda şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Hastanede ziyaret ettiği yaralıların durumunun iyi, motivasyonlarının yerinde olduğunu bildiren Işıkhan, "Kısa sürede çalışmaya, üretmeye hazırlar. Bu motivasyonları bizleri de fazlasıyla memnun etti." dedi.

Işıkhan, terör örgütlerine asla taviz vermeyeceklerini vurgulayarak, "Biz her zaman devletimizin, milletimizin birliği ve beraberliği için çalışıyoruz. Allah bizi bu yoldan ayırmasın. Yaralılarımıza tekrar yüce Rabb'imden acil şifalar diyorum." diye konuştu.

"Bir hastamızın kritik durumu devam ediyor"

Bilkent Şehir Hastanesi Genel Başhekimi Doç. Dr. Osman İnan da durumu kritik olan hasta sayısıyla ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:

"Bilkent Şehir Hastanemize başvuran hasta sayımız 8. 2 hastamız taburcu edildi çok şükür. Bir hastamızın durumu kritik şekilde takibine başlamıştık, genel durum stabil olmakla birlikte kritik durum devam ediyor. Diğer hastalarımız kısa sürede taburculuk aşamasına geldi. Takiplerine devam ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Işıkhan, TUSAŞ'a Yapılan Terör Saldırısında Yaralananları Ziyaret Etti - Son Dakika

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