Bakan Kacır, 2027-2029 OVP ile katma değerli üretim ve rekabet gücünü artıracaklarını söyledi - Son Dakika
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Bakan Kacır, 2027-2029 OVP ile katma değerli üretim ve rekabet gücünü artıracaklarını söyledi

Bakan Kacır, 2027-2029 OVP ile katma değerli üretim ve rekabet gücünü artıracaklarını söyledi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 Orta Vadeli Program'a ilişkin değerlendirmede bulundu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'nin teknoloji ve üretim kapasitesini daha da ileriye taşıyacak, katma değerli üretimi ve rekabet gücümüzü artıracak politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye; ülkemizin sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin değerlendirmede bulundu. Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık yol haritasını ortaya koyan 2027-2029 Orta Vadeli Program (OVP) ülkemize hayırlı olsun. Teknolojik dönüşüm ve verimlilik artışıyla ülkemizin büyüme potansiyelinin güçlendirilmesi, fiyat istikrarının sağlanması, mali disiplinin sürdürülmesi ve kalıcı refah artışının temin edilmesi programın temel hedeflerini oluşturuyor. Türkiye'nin teknoloji ve üretim kapasitesini daha da ileriye taşıyacak, katma değerli üretimi ve rekabet gücümüzü artıracak politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye; ülkemizin sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Güçlü Türkiye" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Kacır, 2027-2029 OVP ile katma değerli üretim ve rekabet gücünü artıracaklarını söyledi - Son Dakika

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