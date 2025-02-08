Bakan Kacır'dan CHP Genel Başkanı Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki Açıklaması

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin konusundaki sözlerine ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Filistin davasının en güçlü savunucusu, Filistinli kardeşlerimizin en samimi dostudur." ifadesini kullandı.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuya ilişkin paylaşımını alıntılayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Filistin davasının en güçlü savunucusu, Filistinli kardeşlerimizin en samimi dostudur. Bunu tüm dünya bilir. Hiçbir siyasi manipülasyon, hiçbir karalama bu hakikati örtemez."