Bakan Kacır'dan Dilek ve Ecrin Öz Ailesine Taziye Ziyareti - Son Dakika
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Bakan Kacır'dan Dilek ve Ecrin Öz Ailesine Taziye Ziyareti

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Konya'da trafik kazasında hayatını kaybeden Dilek ve Ecrin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Konya'da taksinin çarpmasıyla yaşamını yitiren Dilek ile kızı Ecrin Öz'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kacır, Konya'daki evlerinde ziyaret ettiği aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Aile fertleriyle görüşen Kacır'a Konya Valisi İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ve bakanlık yetkilileri eşlik etti.

Hasan K. (30) idaresindeki 42 TT 154 plakalı taksi, 15 Temmuz'da, Fetih Caddesi Büyük Kumköprü Kavşağı'nda, kaldırımda yürüyen Dilek (53) ile kızı Ecrin Öz'e (13) çarparak ölümüne yol açmıştı.

Yaralanan sürücü Hasan K. tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Kacır'dan Dilek ve Ecrin Öz Ailesine Taziye Ziyareti - Son Dakika

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