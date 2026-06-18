Bakan Kacır, Eurosatory Fuarı\'nda Türk Firmalarını Ziyaret Etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Fransa'da uluslararası savunma ve güvenlik alanında düzenlenen Eurosatory Fuarı'nda Türk firmalarının stantlarını ziyaret etti.

Başkent Paris'e yakın Villepinte kentinde 15 Haziran'da başlayan Eurosatory Fuarı devam ediyor.

Bakan Kacır, Fransa ziyareti kapsamında beraberindeki heyetle fuardaki ASELSAN, Roketsan, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), HAVELSAN da dahil Türk firmalarının stantlarını ziyaret etti.

Kacır, Türk firma temsilcilerinden fuarda sergiledikleri ürünler ve yaptıkları iş görüşmeleri hakkında bilgi aldı.

Türkiye bu yıl Eurosatory Fuarı'nda, 50'den fazla firmayla temsil ediliyor.