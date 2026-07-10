Bakan Kacır: Güçlü Olmak Sanayi ve Teknolojide Güçlü Olmaktır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Biliyoruz ki bugünün dünyasında güçlü olmak demek, siyasette, uluslararası ilişkilerde, diplomaside güçlü olmak demektir ama bunların yanında mutlaka ekonomide, üretimde, sanayide, teknolojide güçlü olmak demektir." dedi.

Programı dolayısıyla Zonguldak'ta bulunan Kacır, Kilimli ilçesinde esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Kacır, ağustosta AK Parti'nin 25. yaşını, çeyrek asırdaki kazanımlarını, Türk milletinin yeniden tarih sahnesine çıkışını, tam bağımsız Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı'nın lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğündeki yürüyüşlerini hep birlikte kutlayacaklarını söyledi.

Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AK Parti'nin 23 yılda doğudan batıya, kuzeyden güneye Türkiye'yi nereden nereye getirdiğini, sanayiden teknolojiye, eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, memleketin dört bir yanında AK Parti'nin mührünü, attığı imzayı müşahede etme imkanına sahip olduklarını belirterek, gittikleri her yerde milletle kucaklaştıklarını, milletin ne kadar güçlü şekilde AK Parti'nin yanında, ardında durduğunu, kutlu yürüyüşü Türk milletinin ne kadar güçlü şekilde himaye ettiğini, desteklediğini görme imkanlarının olduğunu kaydetti.

Tarihin en şerefli milleti olduklarını dile getiren Kacır, şöyle devam etti:

"Tarihimizde karanlık dönem, başımızı öne eğmemizi gerektirecek hiçbir hatıra, iz yok. İnsanlığı adaletle, merhametle buluşturmuş milletin şerefli, asil evlatlarıyız. O vakit yeniden tarih sahnesine çıkarken Allah'ın izniyle çok güçlü, kuvvetli olmak zorundayız.

Biliyoruz ki bugünün dünyasında güçlü olmak demek, siyasette, uluslararası ilişkilerde, diplomaside güçlü olmak demektir ama bunların yanında mutlaka ekonomide, üretimde, sanayide, teknolojide güçlü olmak demektir. Siyasi bağımsızlığın yolu ekonomik bağımsızlıktan, ekonomik bağımsızlığın yolu bugünün dünyasında teknolojik bağımsızlıktan geçer."

Kacır, bu anlayışla 23 yıllık iktidarları döneminde Türkiye'de üretim atılımını, üretim hamlesini hayata geçirdiklerini anlatarak, "Türkiye'nin organize sanayi bölgelerini üretim üslerine dönüştürdük. İktidara geldiğimizde Türkiye'de 192 organize sanayi bölgesi vardı, şimdi 373 organize sanayi bölgesi var. İktidara geldiğimizde OSB'lerde 415 bin kişi çalışıyordu, şimdi Türkiye'nin organize sanayi bölgelerinde 2 milyon 700 binden fazla kardeşimiz çalışıyor. İktidara geldiğimizde OSB'lerde 11 bin fabrika vardı, şimdi Türkiye'nin OSB'lerinde 61 bin fabrikanın bacası tütüyor." diye konuştu.

"İhracatı 278 milyar dolara çıkardık"

Türkiye'nin dünyanın en büyük üretim güçlerinden biri olduğuna işaret eden Kacır, ihracatı 36 milyar dolardan 278 milyar dolara çıkardıklarını kaydetti.

Kacır, Türkiye'nin artık savunma sanayisinde adından söz ettirdiğini, bu alanda 246 milyon dolar düzeyinde olan ihracatın geçen yıl 11 milyar dolara yakın gerçekleştirildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyada en fazla ihracat yapan 11 ülkeden biri haline geldik. Bugün Türkiye'nin savunma sanayisinde 4 binden fazla firmada 100 bin kardeşimiz emeğiyle, alın ve akıl teriyle tam bağımsız Türkiye idealine hizmet ediyor. Savunma sanayinde yerli ve milli ürünlerimizin payını yüzde 20'lerden yüzde 80'lerin üzerine çıkarmayı başardık. Avrupa'nın savunma sanayisinde dışa bağımlılığı halen yüzde 80 düzeyinde. Bizim 23 yıl evvelki dışa bağımlılık seviyemiz halen Avrupa'da yüzde 80'in üzerinde devam ediyor. Onlar büyük arayıştalar. NATO toplantısı bu hafta icra edildi, orada da bütün bunlar tartışıldı, konuşuldu. Herkes şunu söylüyor, dünyada savunma sanayinde yükselen güç Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye."

Örnekler vererek engellemelerle, ambargolarla mücadele ederek bu günlere gelindiğinden bahseden Kacır, "Sen havacılıkta oyuncu olamazsın, uçak üretemezsin." denilen Türkiye'nin BAYRAKTAR, AKINCI, ANKA, AKSUNGUR, HÜRKUŞ, HÜRJET, ATAK, GÖKBEY, KAAN ve KIZIL ELMA ile gökyüzüne imzasını attığını kaydetti.

"Dünyada üstlenmemiz gereken kutlu misyon var"

Bu yolculuğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında, ardında sımsıkı durdukları sürece devam edeceğini aktaran Kacır, daha gidecek çok yollarının, yapacak çok işlerinin olduğunu kaydetti.

Kacır, teknolojiyi, sanayiyi, iktisadi gelişmeyi, kalkınmayı sadece Türk milleti için arzu etmediklerini belirterek, "Biz biliyoruz ki dünyada üstlenmemiz gereken kutlu misyon var. Dünya mazlumlarının ve mahzunlarının umut ışığının yükselmesini beklediği toprakların ev sahibiyiz, Türk milletiyiz." dedi.

Bu yolda birliklerini, beraberliklerini, kardeşliklerini her zaman kavi kılacaklarını dile getiren Kacır, "Birbirimizle asla çekişmeyeceğiz, her zaman birbirimizin eksiğini kapatacağız, yanlışı varsa güzel dille düzeltmeyi bileceğiz, kardeşlikten taviz vermeyeceğiz. Rakiplerimiz bu ülkeye hizmet etmek gibi, bu ülkede taş üstüne taş koymak gibi derde asla sahip değiller, hiçbir zaman olmadılar zaten. Her daim bizim hareketimiz eser, proje siyasetiyle bu ülkeyi geleceğe taşıdı, bundan sonra da öyle olacak." ifadelerini kullandı.

Kacır, Türkiye'nin Çelik Kubbe, savunma sanayisi, siber güvenlik ve kuantum alanındaki çalışmalarına değinerek, şöyle devam etti:

"Türkiye zor coğrafyada. Güneyimizde, doğumuzda, kuzeyimizde çok sık çatışmalar yaşanıyor. Kuzeyimizde 4,5 yıla yaklaştı savaş devam ediyor. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan harpte yanı başımızda 1 milyondan fazla insan öldürüldü. Doğu komşumuz İran saldırıya uğradı, şu anda devamını ümit ettiğimiz ateşkes ortamı var ama yaşanan çatışmaların ne kadar büyük felaketler oluşturduğunu maalesef gördük. Güneyimizde İsrail, 3 yıldır tarihin en alçak soykırımlarından birini gerçekleştiriyor ve bütün bunlara 'dur' diyecek küresel sistem yok, mazlumların hakkını koruyacak, dünyaya adalet sunacak küresel düzen yok. O vakit çok kuvvetli olmak zorundayız. Caydırıcılığımızı en ileri seviyeye çıkarmak zorundayız ta ki hiç kimse, hiçbir kendini bilmez aklının ucundan dahi Türk milletine, Türkiye'ye zarar vermeyi geçiremeyecek."

Kacır, önlerinde 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin olduğuna işaret ederek, "İnşallah yeniden en güçlü şekilde Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçeceğiz. AK Partimizi ve Cumhur İttifakı'nı şimdiye kadarkilerin çok daha ötesinde zaferlere eriştireceğiz. Peşinden 2029 gelecek ve şehirlerimizi, yerel yönetimi yeniden ehline teslim edeceğiz, AK belediyeciliği yeniden çok güçlü şekilde Türkiye'nin dört bir yanında muzaffer kılacağız." diye konuştu.

Kacır, kentte yaptıkları hizmetler ve verdikleri desteklerden de bahsetti.

Konuşmasının ardından AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Kacır'a Devrek bastonu ve madenci feneri takdim etti.

Bakan Kacır, daha sonra CHP'den ayrılarak bir süre bağımsız devam ettikten sonra AK Parti'ye katılan 2 İl Genel Meclisi üyesine rozet taktı.

Bakan Kacır, daha sonra partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, belediye başkanlarıyla partililer katıldı.