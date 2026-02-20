Bakan Kacır, Malatya'da Deprem Sonrası Destekleri Açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Kacır, Malatya'da Deprem Sonrası Destekleri Açıkladı

20.02.2026 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi Bakanı Kacır, Malatya'da 7,1 milyar lira destek sağladıklarını ve yeni projeleri tanıttı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, deprem sonrası yürütülen çalışmaları yerinde incelemek ve Yeşilyurt Sanayi Sitesi 1. etap anahtar teslimi ile 2. etap temel atma törenine katılmak üzere Malatya'ya geldi. Kacır, "İlimizdeki 9 bin 683 KOBİ'ye, deprem sonrası canlanma destek programı kapsamında KOSGEB eliyle 7 milyar 100 milyon lira kaynak sağladık." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında deprem sonrası konut, sanayi ve KOBİ desteklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"455 bin bağımsız bölüm teslim edildi"

6 Şubat depremlerinin ardından devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu belirten Kacır, şunları söyledi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız üç yıl gibi kısa bir sürede 455 bin bağımsız bölümü tamamlayarak anahtarlarını hak sahiplerine teslim etti. Bu devasa çalışmanın başlıca adreslerinden biri olan Malatya'mızda 75 bin 573 konut ve 4 bin 88 iş yerini; güvenli, modern ve Malatya'nın ruhuna uygun bir mimari anlayışla inşa ederek hemşerilerimizle buluşturduk."

"Malatya'da üretimi kalıcı şekilde ayağa kaldırıyoruz"

Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya'da üretimin yeniden canlanmasını kalıcı hale getirmek için toplam 640 hektarlık dört yeni sanayi alanını devreye aldık. Sanayi tesislerimizde depremin bıraktığı izleri tamamen silmek ve üretim şartlarını eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yeniden tesis etmek amacıyla gerçekleştirilen projelere 7,3 milyar lira finansman sağladık."

Depremde iş yerleri zarar gören ve zorlu şartlara rağmen faaliyetlerini sürdürmeye çalışan Malatya'daki KOBİ'lerimizin acil ihtiyaçlarına yönelik olarak; 1 yılı geri ödemesiz, 3 yıl vadeli ve sıfır faizli KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı kapsamında 2 bin 212 KOBİ için 1,6 milyar lira kredi hacmi oluşturduk. Ayrıca ilimizdeki 9 bin 683 KOBİ'ye, deprem sonrası canlanma destek programı kapsamında KOSGEB eliyle 7 milyar 100 milyon lira kaynak sağladık."

"29 milyar liralık yatırımın önünü açtık"

Deprem sonrası yatırımların sekteye uğramaması için Malatya'daki yatırımların Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alındığını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda düzenlediğimiz 435 teşvik belgesiyle şehrimizde 29 milyar liralık yatırımın ve 22 bin 835 istihdamın önünü açtık. Yeni teşvik sistemimizle birlikte ilimizdeki organize sanayi bölgelerinde çalışanların SGK primi işveren paylarını 14 yıl, çalışan paylarını ise 10 yıl boyunca Bakanlık olarak karşılıyoruz."

İnşallah birazdan toplam 6,2 milyar lira yatırım büyüklüğüne sahip 10 yeni projenin açılışını gerçekleştireceğiz. 714 iş yerinden oluşan Yeşilyurt Sanayi Sitesi'nin birinci etap anahtar teslimini yapacak, 192 işyerlik ikinci etabın ise temelini atacağız. Ayrıca Malatya Bilim Merkezi ile Fırat Kalkınma Ajansı ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi'nin 83 milyon lira desteğiyle hayata geçirilecek beş projenin protokollerini imzalayacağız.

Sanayi katma değerimizi yıllık 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükselttik. İhracatımızı 36 milyar dolardan 273 milyar dolara çıkardık. Kabiliyetiyle, teknolojisiyle ve mühendisliğiyle dünyada ses getiren; geniş bir yelpazede ürün geliştiren, tasarlayan, üreten ve rekabetçi şekilde ihraç eden yerli ve milli bir savunma sanayii altyapısı inşa ettik."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Malatya, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kacır, Malatya'da Deprem Sonrası Destekleri Açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor Gelirini bakın ne yapacak Jutta Leerdam, 1 milyon dolar kazandıran kıyafetini satıyor! Gelirini bakın ne yapacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Fatih Dönmez atandı.
Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler Maça saatler kala İngiliz gazeteciden Fenerbahçe sözleri: Ona çok dikkat etmeliler
Alişan Ramazan’ın ilk gününde Umre’ye gitti Alişan Ramazan'ın ilk gününde Umre'ye gitti
Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimler için karar verildi

14:23
Viral olan köy öğretmeni Videoyu izleyenler şaşırıyor
Viral olan köy öğretmeni! Videoyu izleyenler şaşırıyor
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
14:01
Skriniar’ın Sağ Kasığında Kısmi Yırtık
Skriniar'ın Sağ Kasığında Kısmi Yırtık
13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 14:37:18. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Kacır, Malatya'da Deprem Sonrası Destekleri Açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.