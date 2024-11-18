Bakan Kacır: Tokat'a 1,2 Milyar Liralık Destekle Sanayi İstihdamını Artırdık - Son Dakika
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Bakan Kacır: Tokat'a 1,2 Milyar Liralık Destekle Sanayi İstihdamını Artırdık

Bakan Kacır: Tokat\'a 1,2 Milyar Liralık Destekle Sanayi İstihdamını Artırdık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tokat'ta yaptığı açıklamada, son 22 yılda 5 organize sanayi bölgesinin altyapı projelerine 1,2 milyar lira destek verdiklerini ve istihdamı 2 bin 900'dan 4 bin 100'e çıkardıklarını belirtti. Ayrıca, Tokat'ta gerçekleştirilen yeni yatırımlar ve KOBİ destekleri ile yerel kalkınmanın güçlendirileceğini vurguladı.

18.11.2024 16:48
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Şehrimizde sanayinin çarklarının daha hızlı dönmesi için 22 yılda 5 OSB'mizin altyapı projelerine 1,2 milyar lira destek verdik. Reşadiye Ata ve Yeşilyurt Sanayi Sitelerini tamamlayarak sanayi sitelerimizdeki istihdamı 2 bin 900'den 4 bin 100'e çıkardık." dedi.

Kacır, Sulusokak'ta bulunan Yağbasan Medresesi'nde OKA ve DOKAP Bölge Kalkınmaları İdaresi Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Bakan Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'na daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle adım attıklarını belirterek, "AK Parti iktidarları olarak, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana, milletimiz için büyük bir gayretle, azimle ve hizmet sevdasıyla çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla son 22 yılda eğitimden sağlığa, tarımdan ulaştırmaya, sanayi ve teknolojiye her alanda reform niteliğinde atılımlar gerçekleştirdik. Milli Teknoloji Hamlemizin işaret fişeğini yakan savunma sanayimizin milli ve özgün ürünleri bugün dünyada savaş paradigmalarını değiştiren ve jeopolitik dengeleri belirleyen unsurlar haline geldi. Uydu teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülkemizi kendi haberleşme ve görüntüleme uydularını geliştirebilen, test edebilen, üretebilen bir seviyeye taşıdık. Türkiye'nin otomobili Togg'la milletimizin 60 yıllık yerli ve milli otomobil hayalini gerçeğe dönüştürdük. Sadece 22 yıla sığdırdığımız bu asırlık kazanımlar, bize atacağımız yeni adımlarda güç, gerçekleştireceğimiz yeni vizyon projelerinde ise rehber oluyor." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her bir şehri büyüme yolculuğuna dahil ettiklerini ifade eden Kacır, şöyle devam etti:

"81 ilimizin yer altı ve yer üstünde sahip olduğu zenginliğini, potansiyelini, kültürel birikimini ve nitelikli insan kaynağını kendi kimliğine münhasır olacak şekilde harekete geçiriyoruz. Üreten, katma değer sağlayan, daha da büyüyen şehirler için başlattığımız yerel kalkınma hamlesi seferberliğimizden Tokat da en güçlü şekilde nasibini alıyor, almaya devam edecek. Tokat'ı yeni yatırımlar, program ve projelerle ihya etmeye devam ediyoruz. Şehrimizde sanayinin çarklarının daha hızlı dönmesi için 22 yılda 5 OSB'mizin altyapı projelerine 1,2 milyar lira destek verdik. Reşadiye Ata ve Yeşilyurt Sanayi Sitelerini tamamlayarak sanayi sitelerimizdeki istihdamı 2 bin 900'den 4 bin 100'e çıkardık. Tokat Yeşil Sanayi Sitesi'ni de yerel paydaşlarımızla birlikte tamamlayarak müteşebbislerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Son 22 yılda Tokat'ta gerçekleşecek yeni veya ilave yatırımlar için 690 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 39,5 milyar liralık sabit yatırım ve 35 bin istihdamın önünü açtık. Yerel kalkınmanın güçlü bir sac ayağı olan KOBİ'lerimizi verdiğimiz desteklerle başat aktör konumuna yükselttik. Tokat'ta 22 yıl önce desteklenen KOBİ'miz bir elin parmaklarını geçmezken biz, 9 bin 500'den fazla KOBİ'ye 1 milyarın üzerinde bir destek verdik."

Yapılan konuşmaların ardından Kacır ve protokol üyeleri, projelerin açılış kurdelesini kesti.

Açılış törenine, Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan, Cüneyt Aldemir, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Kacır, Tokat'taki temasları kapsamında Valilik, AK Parti Tokat İl Başkanlığı ve Tokat Belediye Başkanlığını da ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Kacır: Tokat'a 1,2 Milyar Liralık Destekle Sanayi İstihdamını Artırdık - Son Dakika

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