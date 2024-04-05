Bakan Kacır ve Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Gençlik Buluşması'nda - Son Dakika
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Bakan Kacır ve Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Gençlik Buluşması'nda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı. Bakan Kacır, Türk gençliğinin önünü açmanın önemini vurgulayarak, Türk gençliğinin savunma sanayi, havacılık ve diğer teknoloji alanlarında başarılı işler yapabileceğini belirtti.

05.04.2024 19:06  Güncelleme: 19:23
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Bakan Kacır ve Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Gençlik Buluşması'nda

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Ankara Üniversitesi'nin düzenlediği Alper Gezeravcı Yerleşkesi açılışı ve Gençlik Buluşması'na katıldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdülkadir Noyan Konferans Salonu'nda gerçekleşen programa Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç ve birçok öğrenci yer aldı.

"En önemli ödevimizin Türk gençliğinin önünü açmak olduğunu düşünüyoruz"

Cumhuriyet dönemi ile sanayileşme tarihinin kesintiye uğratılmış hikayelerle sahne olduğunu dile getiren Bakan Kacır, "2000'li yıllarda Türkiye'nin neye ihtiyacı varsa, onları yerli ve milli olarak geliştirip üreteceğiz, kendi öz evlatlarımızın alın terine güveneceğiz ve onların önlerindeki engelleri kaldıracağız dedikten sonra sizler gibi gencecik insanlar Türkiye'de Bayraktar, ANKA, Akıncı, AKSUNGUR, HÜRKUŞ, HÜRJET, ATAK, GÖKBEY, Kızılelma ve KAAN ile Türk'ün imzasını gökyüzüne attı. Demek ki bizim evlatlarımız dünyada başka milletlerden geri kalır işler yapmıyormuş. Yeter ki biz onların önlerindeki engelleri kaldıralım, devletin güçlü iradesi onların yanında olsun. Biz bu anlayışla Türk gençliğinin yapacak çok işi var. En önemli ödevimizin Türk gençliğinin önünü açmak olduğunu düşünüyoruz. Bunu sadece savunma sanayinde ya da havacılıkta değil, sanayinin ve teknolojinin tüm alanlarında gerçekleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır'ın konuşmasının ardından astronot Gezeravcı ve Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar sahneye gelerek Alper Gezeravcı Yerleşkesi'nin açılışı için kurdele kesti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bakan Kacır ve Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı Gençlik Buluşması'nda - Son Dakika

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