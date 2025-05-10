Bakan Kurum: "Bu yılın sonunda da tüm depremzedeler evlerine kavuşacak" - Son Dakika
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Bakan Kurum: "Bu yılın sonunda da tüm depremzedeler evlerine kavuşacak"

Bakan Kurum: "Bu yılın sonunda da tüm depremzedeler evlerine kavuşacak" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "2025 sonuna kadar Kahramanmaraş'ta 74 bin bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" "Altunova'da 50 bin kişinin yaşayacağı uydu kent inşa ediyoruz"...

10.05.2025 19:57
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Bakan Kurum: "Bu yılın sonunda da tüm depremzedeler evlerine kavuşacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:

"2025 sonuna kadar Kahramanmaraş'ta 74 bin bağımsız bölümü vatandaşlarımıza teslim edeceğiz"

"Altunova'da 50 bin kişinin yaşayacağı uydu kent inşa ediyoruz"

"Deprem siyaset üstü bir konu bu yaklaşımla hareket ediyoruz. Her vatandaş ve siyasi partimizden de bunu bekliyoruz"

KAHRAMANMARAŞ - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yapımı süren afet konutlarını yerinde inceledi. Bakan Kurum, "Dile kolay burada 11 ilde 14 milyonun etkilendiği bir depremde, bu kadar kısa zamanda bir ülke inşa ediyorsunuz. İki yıl geçmeden 200 bin konutu teslim ediyorsunuz ve bu yılın sonunda da inşallah tüm depremzedeler evlerine ve iş yerlerine kavuşacaklar" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yapımı süren afet konutlarını yerinde inceledi. Azerbaycan Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, yürütülen projenin şehircilik açısından örnek teşkil ettiğini ifade etti. Depremzedelerin evleri konusunda önemli bir açıklamada yapan Bakan Kurum, bu yılın sonunda tüm depremzedelerin evlerine ve iş yerlerine kavuşacaklarını müjdeledi.

"Biz Maraş'ımızı eskisinden çok daha güçlü hale getireceğiz"

Bugün Kahramanmaraş'ta, Maraş'ın adeta kalbinde yer alan Azerbaycan Mahallesinde olduklarını belirten Bakan Kurum, "Azerbaycan Mahallemiz çok ama çok değerli. Azerbaycan'la birlikte omuz omuza yürüttüğümüz bu proje gerçekten ulaşım altyapısıyla, Maraşlıların yaşam kalitesini arttıracak sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla inşallah şehrimize değer katmaya hazırlanıyor. Burada toplamda yaklaşık 3 bin bağımsız bölümümüz var. Hemen yanı başında da Evren sitemiz var. Burada birçok vatandaşımızı, kardeşimizi kaybettik. Onların acısı hala yüreğimizde, nazik. Onların acısını bir nebzede olsun dindirebilmek, hatıralarını iade edebilmek için şehitlerimize bir sözümüz var. Biz Maraş'ımızı eskisinden çok daha güçlü hale getireceğiz. Hep birlikte depremin ilk saatleri itibariyle başlattığımız bu birlik beraberliği son güne kadar sürdüreceğiz dedik. Hamdolsun bugün bu konutları gördüğümüzde, buradaki esnafımızın bize girerken teşekkürlerini duyduğumuzda, burada yaşayacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla evlerine geçme gününü beklediğini, gözlerindeki parıltıları, sevinçleri hep birlikte görüyoruz, şahitlik ediyoruz. Bütün yorgunluğumuz bitiyor, bütün sıkıntılarımız bitiyor. Onlar için, Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz, hemşerilerimiz için, onlarla birlikte yaşayan vatandaşımız için ne yapsak az. İşte bu örnek şehircilik projesini Kahramanmaraş'a kazandırarak depremin izlerini silerken, burada yaklaşık 3 bin bağımsız bölümde insanımız, hemşerilerimiz huzur içerisinde vakit geçirecekler. Bugün itibariyle projemizin hemen hemen yarısını tamamladık. İnşallah kalan yarısını da yıl sonuna kadar bitirmek suretiyle Azerbaycan Mahallesi'ni Kahramanmaraş'ımıza yeniden kazandırmış olacağız" diye konuştu.

"Maraş'ta 74 bin konutu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz"

Konuşmasını deprem sonrası yürütülen kapsamlı konut çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek sürdüren Bakan Kurum, 11 ilde eş zamanlı yürütülen çalışmalarda ciddi bir ilerleme kaydedildiğini söyledi. Kurum, "Çok kapsamlı, çok boyutlu, her adımı incelikle düşünülmüş, tasarlanmış bir şehircilik stratejisini kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Maraşlı kardeşlerimize 6 Şubat sabahı ne söz verdiysek fazlasını yerine getirmeye çalışıyoruz. 11 ilimizde olduğu gibi Maraş'ta da söz verdiğimiz konutlarımızın tamamının inşasını başlatmış durumdayız ve şu ana kadar 28 bin konutumuzu, işyerimizi hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Burada hayat başladı. Allah'ın izniyle hızımızı daha da artıracağız ve 2025 yılı sonuna kadar Maraş'ta 74 bin bağımsız bölümü, konutlarımızı, ticaretlerimizi, işyerlerimizi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Tabi burada yeni uydu kentimize dair de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Hatırlayacaksınız bir söz daha vermiştik ve Altınova Mahallemizde yeni bir uydu kenti okuluyla, altyapısıyla, yollarıyla, sosyal donatısıyla Maraş'a güç katacak bir uydu kenti yapacağımızı ifade etmiştik. Bu sözümüzü de hamdolsun tuttuk ve şu anda orada 10 bin 600 konutluk bir şantiye var. Büyük bir şantiye var. Yaklaşık 50 bin kardeşimizin yaşayacağı, burada vakit geçireceği bir alanı, uydu kenti Kahramanmaraş'ımıza kazandırıyoruz. Tüm bu konutlarımızın yanında medeniyetimizin, bin yıllık ecdadımızın bize bıraktığı tarihi eserleri de yine tarihi ve kültürle yoğrulmuş çarşılarımızı da gün yüzüne çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yıl sonuna tüm depremzedeler evleri ve iş yerlerine kavuşacak"

2025 yıl sonu tüm depremzedelerin evlerine yerleşeceğinin altını çizen Bakan Kurum, "Bu şantiye alanındaki gördüğümüz çalışma, tecrübe, kalite ve hız inanın her hangi bir devletin üstesinden gelebileceği bir iş değildir. Dile kolay burada 11 ilde 14 milyonun etkilendiği bir depremde, bu kadar kısa zamanda bir ülke inşa ediyorsunuz alt yapı ve üst yapısı ile sosyal donatıları. İki yıl geçmeden 200 bin konutu teslim ediyorsunuz ve bu yılın sonunda da inşallah tüm depremzedeler evlerine ve iş yerlerine kavuşacaklar. İnşallah deprem bölgesindeki bu birikimi ve tecrübeyi başta İstanbul olmak üzere 81 ilimize yayacağız. 81 ilde ülkemizin daha güçlü, daha dirençli hale gelmesi için bu mücadeleyi ortaya koyacağız. Deprem siyaset üstü bir konu bu yaklaşımla hareket ediyoruz. Her vatandaş ve siyasi partimizden de bunu bekliyoruz. Allah bizleri aziz milletimize ve afetzede kardeşlerimize mahcup etmesin diyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

"Evimiz de rezerv alanına girdi çok mutluyum"

Öte yandan Bakan Kurum, kente bir önceki ziyareti sırasında kendisinin yanına gelen Fatma Yılancı'nın, eşine "İsmail neredesin gülüm?" diye seslenmesi ve yaşanan diyalog sosyal medyada gündem olmuştu. Bakan Kurum, bu gelişinde de Yılancı çiftinin evinin de yeniden yapılacağını bölgedeki 6-7 mahalleden oluşan eski mahallelerinde yerinde dönüşüm çerçevesinde yeniden ayağa kalkacağını söyledi.

Bakanın programına katılan İsmail'in eşi Fatma Yılancı da, "Murat Kurum'u gördüm mutluyum, evimiz de rezerv alanına girdi çok mutluyum" dedi.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Kahramanmaraş, Murat Kurum, Politika, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Bu yılın sonunda da tüm depremzedeler evlerine kavuşacak' - Son Dakika

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