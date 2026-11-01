Bakan Kurum, 'Buzlar erimeden' mesajlı COP31 filmini sosyal medyada paylaştı

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, artistik buz pateni milli sporcusu??????? İklim Şentunalı'nın eriyen buz kütlesi üzerinde performans sergilediği COP31 tanıtım filmini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, dünyanın en önemli iklim organizasyonlarından biri olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlıkları sürüyor.

Bakanlık, Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler için Türkiye artistik buz pateni milli sporcusu Şentunalı'nın görüntülerinin yer aldığı bir tanıtım filmi hazırladı.

COP31 Başkanı Kurum, "İklim" klibini sosyal medya hesabından, "Buzlar erimeden, İklim'in sesine kulak verin" mesajı ile paylaştı.

Hızla eriyen bir buz kütlesi üzerinde performans sergileyen Şentunalı, görüntülerde şu mesajı verdi:

"Ben İklim. Dünya kusursuz bir dengenin üzerinde kaydığımız ince bir buz tabakasıydı. Buz eriyor. Altımızdaki zemin ayaklarımızın kayıp gitmesine izin vermiyor artık. Zaman azaldı. Denge bozuldu. Seyirci kalma lüksümüz bitti. Bu bir çağrı değil kaçınılmaz bir yüzleşme. Birlikte durdurabileceğimiz bir çöküş, birlikte yazabileceğimiz bir yarın var. Doğanın ritmi, benim dansım, gezegenin hikayesi… Hiçbiri yarım kalmayacak. Ama önce gerçekle yüzleşmeliyiz. Sözler bitti değişim başladı. Ben İklim, iklim değişiyor."

COP31 Başkanlığı, organizasyon için "Let's COP" isimli İngilizce şarkı da hazırlamıştı.