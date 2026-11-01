Bakan Kurum, 'Buzlar erimeden' mesajlı COP31 filmini sosyal medyada paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Kurum, 'Buzlar erimeden' mesajlı COP31 filmini sosyal medyada paylaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

COP31 Başkanı Bakan Murat Kurum, milli sporcu İklim Şentunalı'nın eriyen buz üzerindeki COP31 filmini sosyal medyada paylaştı. Antalya'da 9-20 Kasım'da yapılacak COP31 için hazırlanan film, 'Buzlar erimeden, İklim'in sesine kulak verin' mesajıyla yayımlandı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, artistik buz pateni milli sporcusu??????? İklim Şentunalı'nın eriyen buz kütlesi üzerinde performans sergilediği COP31 tanıtım filmini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, dünyanın en önemli iklim organizasyonlarından biri olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) için hazırlıkları sürüyor.

Bakanlık, Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler için Türkiye artistik buz pateni milli sporcusu Şentunalı'nın görüntülerinin yer aldığı bir tanıtım filmi hazırladı.

COP31 Başkanı Kurum, "İklim" klibini sosyal medya hesabından, "Buzlar erimeden, İklim'in sesine kulak verin" mesajı ile paylaştı.

Hızla eriyen bir buz kütlesi üzerinde performans sergileyen Şentunalı, görüntülerde şu mesajı verdi:

"Ben İklim. Dünya kusursuz bir dengenin üzerinde kaydığımız ince bir buz tabakasıydı. Buz eriyor. Altımızdaki zemin ayaklarımızın kayıp gitmesine izin vermiyor artık. Zaman azaldı. Denge bozuldu. Seyirci kalma lüksümüz bitti. Bu bir çağrı değil kaçınılmaz bir yüzleşme. Birlikte durdurabileceğimiz bir çöküş, birlikte yazabileceğimiz bir yarın var. Doğanın ritmi, benim dansım, gezegenin hikayesi… Hiçbiri yarım kalmayacak. Ama önce gerçekle yüzleşmeliyiz. Sözler bitti değişim başladı. Ben İklim, iklim değişiyor."

COP31 Başkanlığı, organizasyon için "Let's COP" isimli İngilizce şarkı da hazırlamıştı.

Kaynak: AA
Murat KurumAntalyaGüncelCOP31SporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar: Abdullah Öcalan, İmralı’daki yeni yerine geçti İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar: Abdullah Öcalan, İmralı’daki yeni yerine geçti
13:28
Emir Sarıgül’den babası ve Özgür Özel hakkında “350 bin dolar“ iddiası: Aracına koydu
Emir Sarıgül'den babası ve Özgür Özel hakkında "350 bin dolar" iddiası: Aracına koydu
13:14
Galatasaray’da şok istifa Yönetimin 2. adamı annesine küfredildiğini söyleyerek duyurdu
Galatasaray'da şok istifa! Yönetimin 2. adamı annesine küfredildiğini söyleyerek duyurdu
12:58
Altın Portakal’da ödülü kapan Öykü Karayel’in sözleri geceye damga vurdu
Altın Portakal'da ödülü kapan Öykü Karayel'in sözleri geceye damga vurdu
12:17
FBI doğruladı Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı
FBI doğruladı! Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı
11:54
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
11:49
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 13:51:58. #.0.2#
SON DAKİKA: Bakan Kurum, 'Buzlar erimeden' mesajlı COP31 filmini sosyal medyada paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android