COP31 hazırlıkları Antalya'da hızla sürüyor - Son Dakika
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COP31 hazırlıkları Antalya'da hızla sürüyor

COP31 hazırlıkları Antalya\'da hızla sürüyor
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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya EXPO Alanı'nda COP31 hazırlıklarını inceledi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya EXPO Alanı'nda COP31 hazırlıklarını inceledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında hazırlıklar sürüyor.

COP31 Alanı ve Oteller Bölgesi Yolları Açılış Töreni için kente giden Kurum, programın ardından EXPO Alanı'nda inceleme yaptı.

Bakanlık koordinasyonunda devam eden hazırlıklar, kurumlar arası çalışmalar, ulaşım ve lojistik ile teknik altyapı gibi konularda bilgi alan Kurum, yetkililerle koordinasyon toplantısı yaptı, devam eden inşa çalışmalarını yerinde gördü ve EXPO Alanı'na ağaç dikti.

Kurum, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı videolu paylaşımda, "İklim diplomasisinin kalbi Antalya'da atacak. Dünyayı ağırlayacağımız COP31 alanında çalışmaları inceledik." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin COP31 vizyonu "uygulama COP'u"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında gerçekleştirilecek COP31 oturumlarında Türkiye, söylemlerin yerini eylemlere bırakacağı, ülkelerin harekete geçmesini sağlayacak "uygulama COP'u"nu hayata geçirmeyi hedefliyor.

Diyalog, uzlaşı ve aksiyon hedefleri ile planlanan COP31'de 190'dan fazla ülkenin lideri, iklim krizine karşı taahhütlerini, politikalarını ve çözüm önerilerini Türkiye'de tartışacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel COP31 hazırlıkları Antalya'da hızla sürüyor - Son Dakika

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