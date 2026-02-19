Bakan Kurum'dan 'Bu Başarı Türkiye'nin' teşekkürü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Kurum'dan 'Bu Başarı Türkiye'nin' teşekkürü

19.02.2026 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar adına hazırlanan 'Bu Başarı Türkiye'nin' filminde yer alan sanatçılara ve sporculara teşekkür etti.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar adına hazırlanan 'Bu Başarı Türkiye'nin' filminde yer alan sanatçılara ve sporculara teşekkür etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Emlak Konut GYO, İLBANK ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle tamamlanan asrın inşa seferberliği için 'Bu Başarı Türkiye'nin filmi hazırlandı. Sanal medya ve TV kanallarında yayınlanan filmde sanat, spor ve magazin dünyasından tanınmış isimler yer aldı. Bakan Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filmde yer alan sanat, spor ve magazin dünyasından tanınmış isimlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"En büyük gücümüz birliğimiz. Asrın dayanışmasında bir tuğla koyan ustadan, plan çizen mühendise, gece gündüz çalışan işçiden, sahada görev yapan kamu personeline, destek veren sanatçılardan sporculara, gönüllülerden hayırseverlere kadar bu büyük yeniden inşa sürecine omuz veren herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Deprem bölgesinin kalkınmasında emeği, duası, alın teri olan her bir yürek, Türkiye'nin başarısında pay sahibidir. Bu yeniden doğuş hikayesinde iz bırakan tüm kıymetli insanlara minnettarız."

YENİDEN AYAĞA KALKMANIN HİKAYESİ

Depremin ilk anından itibaren Hatay'a yardım çağrısı yapan milli futbolcu Volkan Demirel, motosiklet yarışçısı Bahattin Sofuoğlu, milli güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya ve Avrupa şampiyonu boksör Buse Naz Çakıroğlu, şarkıcı Demet Akalın, sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, oyuncu Mert Yazıcıoğlu, şef Arda Türkmen, gazeteci Fulya Öztürk ve sanatçı Orhan Gencebay'ın yer aldığı filmde dayanışma, birlik ve beraberlik ile yeniden ayağa kalkmanın hikayesi anlatıldı. Filmde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Depremin vurduğu 11 ilimizde yapımı tamamlanan 455 bininci afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz" ifadesine de yer verildi.

Haber: Ankara,

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Politika, Türkiye, Deprem, Güncel, Sanat, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum'dan 'Bu Başarı Türkiye'nin' teşekkürü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alev alev yandı Korkutan yangında hasar büyük Alev alev yandı! Korkutan yangında hasar büyük
Nottingham Forest’tan Fenerbahçe maçı öncesi değişiklik Nottingham Forest'tan Fenerbahçe maçı öncesi değişiklik
Tedesco’dan ’’19 bin 230 kilometre yol gideceksiniz, rotasyon olacak mı’’ sorusuna bomba cevap Tedesco'dan ''19 bin 230 kilometre yol gideceksiniz, rotasyon olacak mı?'' sorusuna bomba cevap
Wesley Sneijder Juventus’la fena dalga geçti Wesley Sneijder Juventus'la fena dalga geçti
MHP’li Celal Adan, AK Partili vekillere fena patladı: Hayret, ayıp ya MHP'li Celal Adan, AK Partili vekillere fena patladı: Hayret, ayıp ya
Üzen sonuç Karabağ’ın gücü Newcastle United’a yetmedi Üzen sonuç! Karabağ'ın gücü Newcastle United'a yetmedi

19:42
Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu.
Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu.
19:39
Galatasaray’ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi’nde haftanın ilk 11’ine seçildi
Galatasaray'ın iki yıldızı, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'ine seçildi
19:28
Dört ismi 11’den aldı Kadroda büyük değişiklik
Dört ismi 11'den aldı! Kadroda büyük değişiklik
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
18:25
İngiliz polisi Prens Andrew’i ne ile suçluyor Kral’dan ilk tepki geldi
İngiliz polisi Prens Andrew'i ne ile suçluyor? Kral'dan ilk tepki geldi
18:15
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 20:00:19. #.0.5#
SON DAKİKA: Bakan Kurum'dan 'Bu Başarı Türkiye'nin' teşekkürü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.