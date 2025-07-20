Bakan Kurum, Depremzedeleri Ziyaret Edip Destek Verdi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 2 çocuklu depremzede Güde ailesinin evlerine konuk oldu. Bakan Kurum, "Tüm vatandaşlarımız böyle huzurla, güvenle oturana kadar çalışacağız. Malatya merkeziyle, ilçesiyle, köyüyle ayağa kalkacak" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Malatya programı kapsamında Akçadağ ilçesini ziyaret eden Bakan Kurum, ilk olarak Başpınar Mahallesi'nde Emlak Konut şantiyesinde inceleme yaptı. İlk etabı tamamlanan bölgede yıl sonuna kadar 521 ev ve iş yeri teslim edilecek.

Bakan Kurum ardından TOKİ konutlarında oturan depremzede Güde ailesini ziyaret etti. İkinci depremde evleri yıkılan, önce çadırda sonra konteynerde kalan sağlık memuru Hasan Güde ve ev hanımı Seher Güde geçen yıl yeni evlerine taşındıklarını anlattı. Aile ile sohbet eden Bakan Kurum, "Cumhurbaşkanımızın her birinize ayrı ayrı selamları var. Hayırlı olsun dilekleri var. Tüm vatandaşlarımız böyle huzurla, güvenle oturana kadar beraber çalışacağız. Hamdolsun her geçen gün Malatya'mız üstüne koya koya gidiyor. Bugün Bakırcılar Çarşısı'nı gezdik. Çarşılarımızı etap etap teslim edeceğiz. İnşallah yıl sonuna kadar oralar da bitecek. Malatya merkeziyle, ilçesiyle, köyüyle beraber ayağa kalkacak" dedi.

Bakan Kurum, ailenin çocukları 15 yaşındaki Aybüke ve 9 aylık Defne Nur ile yakından ilgilendi. Bakan Kurum, ev ziyaretinden çıkarken kendisinden halı saha isteyen çocuklara söz verdi.