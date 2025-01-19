Bakan Kurum, Emlak Katılım Bankası'nın Yöneticiler Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Kurum, Emlak Katılım Bankası'nın Yöneticiler Zirvesi'nde konuştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Emlak Katılım Bankası ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının yaptığı ilk kar-zarar işi ortaklığı, İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerinin finansmanına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.

19.01.2025 12:17
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Emlak Katılım Bankası ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının yaptığı ilk kar-zarar işi ortaklığı, İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerinin finansmanına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu ortaklık ile İstanbul özelinde konut stokuna katkı sağlanacak." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, Sapanca'da Emlak Katılım Bankası tarafından düzenlenen Yöneticiler Zirvesi'ne katıldı.

Burada konuşan Kurum, bankanın ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal konut projelerine öncelik vermesi gerektiğini belirtti.

TOKİ ile sosyal konut uygulamalarındaki proje süreçlerine dahil olunmasının Emlak Katılım Bankasını bulunduğu noktadan çok daha yukarılara taşıyacağını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Yine bunun yanında Emlak Katılım ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının yaptığı ilk kar-zarar işi ortaklığı da İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerinin finansmanına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu ortaklık ile İstanbul özelinde konut stokuna katkı sağlanacak. Aynı zamanda İstanbul'daki deprem riskini bertaraf etmeye yönelik kararlı adımların atılmasına yine destek vermiş olacak. Sağlam ve güvenli yapılar inşa edilmesine de inşallah öncülük edecektir."

Emlak Katılım Bankasının, sosyal sorumluluk projeleriyle daha çok anılması gerektiğine dikkati çeken Kurum, yetim çocukların eğitim ve diğer ihtiyaçları için burs gibi imkanları oluşturması gerektiğini anlattı.

"Etkin bir işbirliğini yöneten banka haline geldi"

2024 sonu itibarıyla ülke ekonomisine 149 milyar lira kaynak sağlayan Emlak Katılım Bankasını "konut ve gayrimenkul piyasasını domine eden yapıda" diye tanımlayan Kurum, "Kıymetli genel müdürümüz 2025 yılı hedeflerini açıklarken halka arzı açıkladı ki doğru bir ihtiyaç. Yani bu manada hem sermayesini artıracak hem de kredi ve finans kapasitesini artırmaya yönelik, uluslararası manada da yerli ve yabancı yatırımcılarla birlikte adını bir üst noktaya taşıyabilecek bir konuma kavuşabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Emlak ve Eytam Bankası olarak yola çıkan Emlak Katılım Bankasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle güçlendiğini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"Köklü geçmişi olan Emlak Bankası, maalesef liyakatli olmayan ellerde zaman içerisinde geri gitmiş, atıl kalmış. Ülkemize, milletimize sağladığı o katkıları bitirip tasfiye sürecine girmişti. Bunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Gelinen zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle 21 Mart 2019'da bizlerin, ilgili arkadaşlarımızın çalışmalarıyla katılım finans kurumu olarak yeniden hayat buldu. Hamdolsun bugün çok daha güçlü, çok daha verimli ve ilgili kuruluşlarımızla, kurumlarımızla etkin bir işbirliğini yöneten bir banka haline geldi. 1987'de TOKİ'nin kurulmasıyla birlikte belki bu ihtiyaç azaldı ama ben hatırlıyorum, Emlak Bankasının kuponlarından biriktirip ev alan birçok vatandaşımız olduğunu da biliyorum."

Depozito Saha Yönetim Sistemi istihdama katkı sağlayacak

Bakan Kurum, Emlak Katılım Bankası'nın bu yılın sonuna kadar 81 ilde hayata geçireceği Depozito Saha Yönetim Sistemi'ne (DSYS) katkısının önemine değindi.

Bankanın bu kapsamda bankacılık altyapısı ile sisteme entegre olacağını, marka belirliliği ve finansal bağlamda da gücüne güç katacağını ifade eden Kurum, bu projeyle bir nevi 85 milyon vatandaşa dokunulacağını, bu anlamda tasarrufun sağlanacağını, üretime ve istihdama da katkı verileceğini söyledi.

Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Onur Gök de DSYS'ye ilişkin, "Sistem, son günlerin en önemli finansal-teknolojik ürünüdür. e-Devlet'ten sonra en yaygın kamu aplikasyonu olmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan (BDDK) Emlak Katılım Portföy Şirketi'nin kurulması için izin çıktığını, hedeflerinin portföy şirketinde en önemli varlıkların bir araya getirilip, kaynak sağlamak olduğunu aktaran Gök, Tasarruf Finansman Şirketi'nin de kurulmasına ilişkin ön onayın alındığını bildirdi.

Kaynak: AA

Murat Kurum, İstanbul, Ekonomi, Finans, Güncel, Banka, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Emlak Katılım Bankası'nın Yöneticiler Zirvesi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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