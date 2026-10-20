Bakan Kurum, Gaziosmanpaşa için kentsel dönüşüm ve projeleri görüştü - Son Dakika
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Bakan Kurum, Gaziosmanpaşa için kentsel dönüşüm ve projeleri görüştü

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Çevre Bakanı Kurum, Süleyman Soylu ve Eray Karadeniz'i Bakanlıkta ağırladı. Kurum, Gaziosmanpaşa'nın güvenli geleceği için kentsel dönüşüm başta olmak üzere ilçenin ihtiyaç ve projelerini görüştüklerini, İstanbul için işbirliğini sürdüreceklerini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'nın güvenli geleceği için kentsel dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere ilçenin ihtiyaçlarını ve ilçeye değer katacak projeleri görüştüklerini belirtti.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz'i Bakanlıkta ağırladıklarını ifade etti.

Kurum, şunları kaydetti:

"Gaziosmanpaşa'nın güvenli geleceği için kentsel dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere, ilçemizin ihtiyaçlarını ve ilçeye değer katacak projeleri ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İstanbul için işbirliğiyle çalışmaya, yeni eserler ve hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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