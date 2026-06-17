Bakan Kurum, CHP'li Belediye Başkanları Odabaşı ve Koç'u Bakanlıkta Kabul Etti

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'u Bakanlık'ta kabul ettiğini belirterek, "İlçelerimizin ihtiyaçlarını ve yürütülen çalışmaları değerlendirdik" açıklamasını yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haymana Belediye Başkanı Sayın Levent Koç ve Gölbaşı Belediye Başkanı Sayın Yakup Odabaşı'nı Bakanlığımızda kabul ettik. İlçelerimizin ihtiyaçlarını ve yürütülen çalışmaları değerlendirdik. Ankara'mızın gelişimi için yerel yönetimlerimizle iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi.