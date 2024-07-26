Bakan Kurum, İsrail'in TRT ekibine saldırısını kınadı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İsrail güçlerinin Kudüs'te TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Terörist İsrail'in, Filistin'de yaşanan soykırımı görüntülemek için Mescid-i Aksa'da bulunan TRT Haber ekibine yaptığı saldırıyı kınıyorum. Yaralanan kameraman kardeşimize, TRT ve basın camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Genç, bebek, yaşlı, kadın demeden binlerce masum sivili öldüren, hastaneleri, okulları, kampları bombalayan terör devleti İsrail bilmelidir ki basın mensuplarımız Filistin'de yaşanan katliamı tüm dünyaya anlatmaya devam edecek. ve buna ne soykırım suçlusu İsrail ne de onun destekçileri asla ve asla engel olamayacak."