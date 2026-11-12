Bakan Kurum, Pasifik Fonu'na katkı çağrısı yaptı, 455 bin konut tecrübesini aktaracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Kurum, Pasifik Fonu'na katkı çağrısı yaptı, 455 bin konut tecrübesini aktaracak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pasifik Dayanıklılık Fonu'na güçlü katkı çağrısı yaptı. Kurum, 6 Şubat depremleri sonrası 2 yılda inşa edilen 455 bin konutluk tecrübenin Pasifik ülkelerine aktaracağını söyledi.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Pasifik halkları için iklim değişikliği, kendi topraklarında güvenle yaşamanın ve geleceklerini burada kurabilmenin meselesidir. Yükselen deniz seviyesi ve aşırı hava olayları evleri, içme suyu kaynaklarını ve geçim imkanlarını tehdit ediyor. Bu tehdide karşı dayanışmayı somut yatırımlarla güçlendirmeliyiz." dedi.

Bakan Kurum, COP31 Alanı'ndaki Kapadokya Salonu'nda düzenlenen "Pasifik Dayanıklılık Fonu Taahhüt Etkinliği"nde yaptığı konuşmada, Pasifik Dayanıklılık Fonu'nun önemine dikkati çekti.

Pasifik adalarının da COP31'in tarafı, ortağı olduğunu aktaran Kurum, "Pasifik halkları için iklim değişikliği, kendi topraklarında güvenle yaşamanın ve geleceklerini burada kurabilmenin meselesidir. Yükselen deniz seviyesi ve aşırı hava olayları evleri, içme suyu kaynaklarını ve geçim imkanlarını tehdit ediyor. Bu tehdide karşı dayanışmayı somut yatırımlarla güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

Kurum, Pasifik Dayanıklılık Fonu'nu bu nedenle önemsediklerini belirterek, bölgenin kendi öncelikleriyle şekillenen bu girişimin, Pasifik ülkelerinin gelecekleri üzerinde söz sahibi olma iradesini yansıttığını söyledi.

Taraf ülkelere taahhütlerin finansmana dönüşmesi için çağrı da yapan Kurum, finansmana erişimin kolaylaşması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynakların ihtiyaç duyulan yere zamanında ulaşması gerektiğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Afetlere hazırlık, güvenli altyapı ve su kaynaklarının korunması için geliştirilen projeler, karmaşık başvuru süreçlerinde beklememeli. Ülkelerin proje hazırlama ve uygulama kapasitesini güçlendirirken idari yüklerini de azaltmalıyız. İklim finansmanında güven, verilen sözlerin yerine getirilmesiyle oluşur. Bugün açıklanan taahhütlerin değeri, yarın korunan yerleşimlerde, güvenli suya erişen ailelerde ve devam eden geçim imkanlarında görülecektir. Başarımızı insanların hayatında sağladığımız iyileşmeyle ölçmeliyiz."

"Acilen Pasifik Dayanıklılık Fonu'na güçlü katkı sunmaya davet ediyorum"

COP31 Başkanı Kurum, bölgenin iklim değişikliği ve afetlere karşı direncinin artırılması için uluslararası işbirliğine değindi.

Türkiye'nin yeniden inşa ve dirençli şehirler tecrübesiyle Pasifik ülkelerinin yanında olacağını dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de kentsel dönüşümden afet sonrası yeniden inşaya uzanan tecrübemiz, güvenli yerleşimlerin ne kadar hayati olduğunu gösteriyor. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 6 Şubat depremleri sonrası 2 yılda tam 455 bin konutu inşa etmiş bir Türkiye'nin tecrübesini, birikimini bu süreçte aktaracağız. Pasifik'in koşulları ve ihtiyaçları kendine özgüdür. Bu nedenle işbirliğinin yönünü bölge ülkelerinin belirlediği öncelikler tayin etmelidir. COP31 Başkanlığımızda benimsediğimiz diyalog, uzlaşı, aksiyon anlayışı da bu sorumluluğa dayanıyor. Diyalogla ihtiyaçları anlayacak, uzlaşıyla ortak iradeyi güçlendirecek, bu iradeyi uygulamaya taşıyacağız. İmece anlayışıyla her ortağın imkanları ölçüsünde sorumluluk aldığı bir dayanışmayı büyütmeliyiz. Bugün tüm ortakları, acilen Pasifik Dayanıklılık Fonu'na güçlü katkı sunmaya ve taahhütlerini zamanında yerine getirmeye davet ediyorum. Pasifik halklarının kendi topraklarında güvenli bir gelecek kurma çabasını hep birlikte destekleyelim."

Kaynak: AA
Murat KurumGüncelCOP31ÇevreDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
İBB iddiası Yeni Parti’nin İmamoğlu’nun yerine düşündüğü ismi açıkladı İBB iddiası! Yeni Parti'nin İmamoğlu'nun yerine düşündüğü ismi açıkladı
Cezaevindekilerin beklediği düzenleme 13. Yargı Paketi’nde infaz indirimi var mı Cezaevindekilerin beklediği düzenleme! 13. Yargı Paketi'nde infaz indirimi var mı?
Sarıgül’ün eski eşi ifade verdi: Erzincan’da Tesla fabrikası vaadi Sarıgül'ün eski eşi ifade verdi: Erzincan'da Tesla fabrikası vaadi
Kırmızı bültenle aranıyordu Sercan Sayal Türkiye’ye böyle getirildi Kırmızı bültenle aranıyordu! Sercan Sayal Türkiye'ye böyle getirildi
20:27
Sergen Yalçın’ın ilk maçtaki heyecanı dikkatlerden kaçmadı
Sergen Yalçın'ın ilk maçtaki heyecanı dikkatlerden kaçmadı
19:40
Malatya’da düşen helikopterden ilk görüntüler
Malatya'da düşen helikopterden ilk görüntüler
19:22
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
Düşen helikopterle ilgili korkunç detay! Can kaybı çok daha fazla olabilirmiş
19:11
Malatya’da askeri helikopter düştü MSB’den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
Malatya'da askeri helikopter düştü! MSB'den açıklama geldi: 4 şehidimiz var
18:56
Canlı anlatım: İzmir’de 3 gol var
Canlı anlatım: İzmir'de 3 gol var
18:48
İstanbul Başsavcılığı, örgüt elebaşı Demir’in iadesi için talepname düzenledi
İstanbul Başsavcılığı, örgüt elebaşı Demir'in iadesi için talepname düzenledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 21:26:15. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Kurum, Pasifik Fonu'na katkı çağrısı yaptı, 455 bin konut tecrübesini aktaracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android