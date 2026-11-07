Bakan Kurum, Sarıkeçili Yörüklerin doğayla bağını anlatan COP31 belgeselini paylaştı - Son Dakika
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Bakan Kurum, Sarıkeçili Yörüklerin doğayla bağını anlatan COP31 belgeselini paylaştı

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Bakan Kurum, Sarıkeçili Yörüklerin doğayla bağını anlatan COP31 belgeselini paylaştı
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COP31 Başkanı Bakan Murat Kurum, Sarıkeçili Yörükleri anlatan 'The Yörüks (Yörükler)' belgeselini 'Ortak evimiz dünya' notuyla paylaştı. Antalya Toroslar'daki Yörüklerin doğayla bağını aile hikayeleriyle anlatan belgesel, Orta Asya'dan Balkanlar'a uzanan hayatı dünyaya açıyor.

TÜRKİYE'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı, Birleşmiş Milletler'e taraf ülkeleri iklim eylemi için bir araya getirecek dünyanın en önemli zirvelerinden COP31 için hazırlanan 'The Yörüks (Yörükler)' belgeseli, COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından paylaşıldı. Bakan Kurum, belgeseli, "Yörüklerin dünyasında ev, dört duvardan ibaret değildir; gökyüzünün altı, yıldızların hizası, ormanın kucağıdır. Torosların zirvesindeki bu yaşam, COP31 yolunda en yalın gerçeği bir kez daha hatırlatıyor: Ortak evimiz dünya..." notuyla paylaştı.

COP31'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan Antalya'da Toroslar'ın zirvesinde yaşayan Sarıkeçili Yörüklerin hayatları da dünyaya açıldı. COP31 Başkanlığı'nın resmi hesaplarından yayımlanan 'The Yörüks (Yörükler)' belgeseli ile insanın doğayla olan bağının nasıl asırlık köklere, sarsılmaz bir ilişkiye ve ebedi bir minnete dayalı olduğu Yörük ailelerinin hikayeleriyle anlatıldı. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da belgeseli "Mutluluk neredeyse ev orasıdır. Yörüklerin dünyasında ev, dört duvardan ibaret değildir; gökyüzünün altı, yıldızların hizası, ormanın kucağıdır. Torosların zirvesindeki bu yaşam, COP31 yolunda en yalın gerçeği bir kez daha hatırlatıyor: Ortak evimiz dünya..." mesajıyla paylaştı.

SARIKEÇİLİ YÖRÜKLERİNİN HAYATI

Belgesel Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar yürüyen Yörükleri, 45 günlük çekimlerin özetiyle anlatıyor. 6 çocuklu Ramazan'ın 'eli çabuk' eşi, "Yörük olunmaz Yörük doğulur" diyor. Çünkü Yörükler, doğanın içinde doğuyor, büyüyor ve yaşamlarını doğanın koşullarına uyum sağlayarak sürdürüyor. Onlar için dağın, taşın, suyun, ağacın ve keçinin ifade ettiği anlam, günlük yaşamın çok ötesinde. Doğa, yalnızca içinde yaşadıkları bir çevre değil, yol gösteren bir bütünü ortak bir evi temsil ediyor.

KEÇİYİ BAŞININ ÜSTÜNDE TAŞIDI

COP31 için hazırlanan, Kuş Ali'nin hikayesinin de anlatıldığı belgeselde en heyecan uyandıran sahnelerinden biri de eşi ve çocuğuyla bir mağarada yaşayan Nazım'ın hikayesinde saklı. Nazım yavru keçisi Sabiş'i ararken evladını kaybetmiş bir baba gibi üzülüyor. Sonra onu yamaçta ayağı kırık halde bulduğunda başının üstünde taşıyarak götürüyor ağıla. Nazım'ın eşi bu sınırları zorlayan hayatı 3 cümleyle özetliyor:

"Zor da olsa bize zor gelmiyor. Yaşam şartları bu diyoruz. Yaşamaya uğraşıyoruz."

BALKAN YÖRÜKLERİ DE UNUTULMADI

Belgeselin finalini Makedonya'ya varan Yörükler yapıyor. Tarım ile uğraşan Hasan ve ailesi, inci gibi dizdikleri Türkçeleri ile anlatıyor geride bıraktıkları yolları, ulaştıkları menzili. Çiftçi Hasan'ın emeği, "Güneşi bekleyiş, suyu bekleyiş ve hasadı bekleyiş" sözleriyle tamamlanıyor.

Kaynak: DHA
Kültür SanatMurat KurumBalkanlarOrta AsyaBelgeselAntalyaGüncelDünyaCOP31Son Dakika

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