Bakan Kurum: 'Sözümüzü tuttuk Kastamonu Bozkurt'u ayağa kaldırdık' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Kurum: 'Sözümüzü tuttuk Kastamonu Bozkurt'u ayağa kaldırdık'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 3 yıl önce Batı Karadeniz'i vuran sel felaketi sonrasında bölgede yeniden inşa çalışmalarıyla vatandaşları yuvalarına kavuşturdu. Bakan Kurum, 'O gün Bozkurtlu hemşerilerimize bir söz vermiştik. 'Sizi yalnız bırakmayacağız, bize güvenin' demiştik. Sözümüzü tuttuk. Bozkurt'u 1 yılda ayağa kaldırdık' dedi.

11.08.2024 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Kurum: "Sözümüzü tuttuk Kastamonu Bozkurt'u ayağa kaldırdık"

Bozkurtlu afetzede: "O gün buralar 1 saatte haritadan silinmişti. bakanlığımız bir yılda bu evleri yaptı, şaşırdık"

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 3 yıl önce Batı Karadeniz'i vuran sel felaketi sonrasında bölgede yeniden inşa çalışmalarıyla vatandaşları yuvalarına kavuşturdu. Bakan Kurum, "O gün Bozkurtlu hemşerilerimize bir söz vermiştik. 'Sizi yalnız bırakmayacağız, bize güvenin' demiştik. Sözümüzü tuttuk. Bozkurt'u 1 yılda ayağa kaldırdık" dedi.

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos 2021'de Türkiye'nin en yıkıcı sel felaketlerinden biri yaşandı. Afetin ardından Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, Sinop'un Ayancık ilçesi ve Bartın'da çok sayıda yerleşim yeri hasar gördü. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle 5 etapta yürütülen çalışmalar sonucunda bölgede yatay ve yöresel mimariye uygun konutlar inşa edildi. Kastamonu genelinde 934 konut, 127 dükkan ve 40 köy evinin yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. 1 millet bahçesi de kente kazandırıldı. Konutlardan 649'u afetten en çok etkilenen Bozkurt ilçesinde yapıldı. İlçede 52 iş yeri, sanayi sitesi, dükkanlar, meydan, pazar yeri ve Millet Kıraathanesi yeniden inşa edildi. Bartın'da da hasar gören yerler yeniden ayağa kaldırıldı.

Sinop'ta 79 konut teslim edildi

Sinop'un Ayancık ilçesinde ise selden etkilenen bölgelerde güvenli konutlar ve bir sanayi sitesi kuruldu. 47'si 2+1 ve 32'si 3+1 olmak üzere 79 konutun inşası tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. 158 konut da tamamlanma aşamasına geldi. Bakanlık tarafından başlatılan çalışmalarla Bozkurt ve Abana'da 92 dükkanlı 2 sanayi sitesi inşa edildi.

"Sözümüzü tuttuk, yeniden ayağa kaldırdık"

En ağır yıkımın yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinin yeniden inşa edilmiş halini gösteren bir video paylaşan Bakan Kurum, "Büyük bir felaketti. Bütün ilçe tahrip olmuştu. O gün Bozkurtlu hemşerilerimize bir söz vermiştik. 'Sizi yalnız bırakmayacağız, bize güvenin' demiştik. Sözümüzü tuttuk. Bozkurt'u 1 yılda ayağa kaldırdık. Evleri, dükkanları, caddeleri yeniden inşa ettik. Allah milletimize bu felaketleri bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

"Konutları bir senede bitirdiler"

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketini yaşayan Muzaffer Caymaz, o günü "Bir saatin içinde burası komple haritadan silinmişti" sözleriyle tanımladı. Caymaz, afet sırasında ve sonrasında bakanlığın yaptığı çalışmalardan övgüyle bahsederek, "Allah razı olsun, devletimiz güzel çalışmalar yaptı. Konutlar on numara oldu, çok güzel. Bir senede bitirdiler, şaşırdım kaldım. Yaralar sarıldı. Kastamonu Bozkurt'ta nefis bir çalışma olmuş. Burası Kastamonu'nun başkenti olmuş" dedi.

"Devlet burada kimseyi mağdur etmedi"

İlçe sakinlerinden Kemal Rençber ise 3 yıl önce yaşanan afette Bozkurt'ta büyük bir yıkımın yaşandığını ifade ederek "Her tarafı sel basmıştı. Şimdi ise caddeler, dükkanlar yenilenmiş, köprüler yapılmış, yaya köprüleri, araç köprüleri ayrı ayrı yenilenmiş, büyük bir hizmet olmuş. Çağa uygun, iyi bir hizmet yapıldığını söyleyebilirim. Biz yapılan çalışmalardan memnunuz. TOKİ tarafından evler yapıldı. Devlet burada kimseyi mağdur etmedi. Herkesin evini verdi. Bir Bozkurtlu olarak devletime ve Bakanımız Murat Kurum'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

"Batı Karadeniz'in Bodrum'u"

Bakan Murat Kurum'un afetin ilk anından itibaren sahada yanlarında olduğunu dile getiren Ayşe Sönmezışık, Bozkurt'un artık Batı Karadeniz'in Bodrum'u haline geldiğini söyledi. Gülcan Kök ise devletin desteğiyle yeniden hayata tutunduklarını, TOKİ konutlarıyla da güvenli yuvalarına kavuştuklarını anlattı.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Kastamonu Bozkurt, Batı Karadeniz, Kastamonu, Bozkurt, Çevre, Doğal Afetler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Sözümüzü tuttuk Kastamonu Bozkurt'u ayağa kaldırdık' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:44 CHP’deki para sayma soruşturması tamamlandı Savcıdan dikkat çeken “Hazine“ talebi CHP'deki para sayma soruşturması tamamlandı! Savcıdan dikkat çeken "Hazine" talebi
15:29 Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü Suda kaybolan çocuk karada bulundu, ailesi sevinç gözyaşı döktü
14:23 Sinvar’ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir’den bir skandal tehdit daha Sinvar'ın suikast listesinin başında yer alan Ben-Gvir'den bir skandal tehdit daha
10:42 Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı Rus istihbaratından Sırbistan için darbe uyarısı! Cumhurbaşkanı Vucic ilk kez açıkladı
00:15 Saldırı korkusu psikolojilerini bozdu İçki ve sakinleştirici satışları patladı Saldırı korkusu psikolojilerini bozdu! İçki ve sakinleştirici satışları patladı
15:49 Yeni transfer kafilede yok Beşiktaş’ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu Yeni transfer kafilede yok! Beşiktaş'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu
15:37 3 kadından 9 çocuk yapan İzzet Yıldızhan, evlilik hazırlığı yapan oğluna da sayı verdi 3 kadından 9 çocuk yapan İzzet Yıldızhan, evlilik hazırlığı yapan oğluna da sayı verdi
15:04 Yarışmadığı halde Olimpiyatlar’a damga vurdu Güzel olduğu kadar da mütevazi Yarışmadığı halde Olimpiyatlar'a damga vurdu! Güzel olduğu kadar da mütevazi
14:45 Kasa kasa domatesi çöpe dökenlerin yaptığı yanına kâr kalmadı Kasa kasa domatesi çöpe dökenlerin yaptığı yanına kâr kalmadı
14:36 Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
14:33 Olimpiyatlar’ın en şanssızı Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti Olimpiyatlar'ın en şanssızı! Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti
14:31 YouTube’un eski CEO’su ve Google’ın ilk çalışanlarından Susan Wojcicki hayatını kaybetti YouTube'un eski CEO'su ve Google'ın ilk çalışanlarından Susan Wojcicki hayatını kaybetti
13:55 İmamoğlu’ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok İmamoğlu'ndan Paris eleştirilerine yanıt: Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok
13:47 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı 12 yaşındaki bir öğrenci, yüzlerce evin tahliye edilmesine neden olan büyük bir yangın çıkardığı şüphesiyle tutuklandı
13:28 Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2024 17:23:55. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kurum: 'Sözümüzü tuttuk Kastamonu Bozkurt'u ayağa kaldırdık' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement