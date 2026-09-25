Bakan Memişoğlu BM'de pandemi için kolektif eylem çağrısı yaptı, Gazze'ye değindi - Son Dakika
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Bakan Memişoğlu BM'de pandemi için kolektif eylem çağrısı yaptı, Gazze'ye değindi

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, BM 81. Genel Kurulu'ndaki pandemi toplantısında kolektif eylem ve uluslararası işbirliği çağrısı yaptı. Memişoğlu, Türkiye'nin Kovid-19'da vatandaşların tedaviye erişimini sağladığını, Gazze'de ise aşı ve temel ilaçlara erişilemediğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, pandemilerin küresel sağlık güvenliğinin "kolektif eylem gerektiren ortak bir sorumluluk" olduğunu gösterdiğini belirtti.

Memişoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu açılış haftasında düzenlenen "Pandemilere Hazırlık Konulu Yüksek Düzeyli Toplantı" adlı oturumda konuştu.

Küresel sağlık güvenliği ve uluslararası işbirliğinin gerekliliği konularına dikkati çeken Memişoğlu, "Pandemiler, küresel sağlık güvenliğinin ortak bir sorumluluk olduğunu göstermiştir. Hiçbir ülkenin tek başına üstesinden gelemeyeceği zorluklar, ancak kolektif eylem ve uluslararası işbirliğiyle aşılabilir." dedi.

Memişoğlu, Türkiye'nin güçlü altyapısı sayesinde Kovid-19 pandemisi sürecinde sağlık sistemini başarıyla yönettiğini belirterek, "Güçlü sağlık altyapımız sayesinde, en gencinden en yaşlısına kadar hiçbir vatandaşımızın tıbbi tedaviye erişimden mahrum kalmamasını sağladık. O zorlu günlerde, tecrübe ve imkanlarımızı küresel bir dayanışma ruhuna dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

" Gazze'de insanların aşıya veya temel ilaçlara erişemediği vahim bir tablo"

Küresel sağlık güvenliğinde eşitliğin öneminin altını çizen Sağlık Bakanı Memişoğlu, ihtiyaç sahibi ülkelere karşılık beklemeden tıbbi yardım sağlayan Türkiye'nin küresel dayanışmaya olan bağlılığını vurguladı.

Memişoğlu, insanların sağlık, barış ve onur içinde yaşamasını arzuladıklarını kaydederek, "Sağlık, tıpkı yaşam hakkı gibi temel bir insan hakkıdır. 'Dünya 5'ten büyüktür' dememizin nedenlerinden biri de sağlık hizmetlerine erişimdeki adaletsizlik ve eşitsizliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Hiçbir ülkenin, acil sağlık durumları karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, şunları aktardı:

"Bugün Gazze'de kadınların ve çocukların katledildiği, masum insanların aşıya ve temel ilaçlara dahi erişemediği vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. İnsanların sırf tıbbi tedaviye erişemedikleri için gözlerimizin önünde hayatını kaybettiği bir dünyada, küresel sağlık güvenliğinden ya da vicdandan söz edemeyiz."

Sağlık Bakanı ayrıca, tıbbi hizmetlere eşit koşullar altında adil erişimin sağlanması amacıyla tüm uluslara ortak insani değerler etrafında birleşme çağrısını yineleyerek, gelecek nesilleri korumak adına uluslar arasında bilgi ve deneyim paylaşımının gerekliliğini vurguladı.

Kaynak: AA
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