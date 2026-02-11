Bakan Memişoğlu Kızılay'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Bakan Memişoğlu Kızılay'ı Ziyaret Etti

11.02.2026 22:49
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kızılay ile iş birliği protokolü imzaladı. Gönüllülük ve destek vurgusu.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile bir araya geldi.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu Başkan Vekili ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz'ı ziyaret ettik. Ulusal Kemik İliği Bankası (TÜRKÖK) üzere yürüttüğümüz iş birliğimizi geliştirmeye yönelik protokol metnini imzaladık. Afetlerden ilk yardıma, gönüllülük çalışmalarından kan ve kök hücre bağışına kadar geniş bir alanda milletimize hizmet eden Türk Kızılay ile güç birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Nazik ev sahiplikleri için Prof. Dr. Sayın Fatma Meriç Yılmaz'a teşekkür ediyor, kurumlarımız arasında imzalanan iş birliği protokolünün ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

