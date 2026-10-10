Bakan Memişoğlu, sigara satışında kimlik ibrazı içeren teklifi Meclis\'e taşıyor

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına ilişkin kanun teklifinin birkaç hafta içerisinde Meclis'e sunulacağını bildirerek, "Belli yaşın altındaki insanlara sigara satışı şu anda zaten yasak. Bu satışı da kimlik, T.C. kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacağız. Kime sattığınız söylenecek, yaşını teyit edeceğiz, onu da göstermiş olacaklar" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TRT Haber'de katıldığı yayında, çalışmaları süren tütün ve tütün ürünlerinin kullanımında yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi hakkında açıklamalarda bulundu.

Sigaranın akciğer ve gırtlak kanseri gibi haztalıklar ile nefes darlığı, dişlerde sararma ve ciltte kötüleşme gibi sorunlara yol açtığını belirten Memişoğlu, tütün kullanımının yaşam kalitesini düşürdüğünü, hastalık riskini artırdığını ifade etti.

Sigara bıraktırma konusunda son iki yıldır yoğun çaba gösterdiklerini anlatan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı olarak bu kapsamdaki yardımcı ilaçları ücretsiz verdiklerini, bin 700'ün üzerinde sigara bırakma polikliniğinin yanı sıra mobil polikliniklerin de hizmet sunduğunu kaydetti. Memişoğlu, 171 numaralı çağrı hattıyla da sigarayı bırakmak isteyenlere destek sağlandığını, kişilerin motive edilerek doğru yönlendirmelerin yapıldığını aktardı.

Türkiye'nin 2010'lu yılların ilk yarısında "Dumansız Türkiye" hedefi doğrultusunda önemli başarı elde ettiğini ve sigara kullanımında düşüş eğilimi görüldüğünü ifade eden Memişoğlu, Kovid-19 salgınının ardından yaşanan süreçte bu konuda gevşeme olduğunu, özellikle gençler ve kadınlar arasında sigara kullanımının yeniden yükselişe geçtiğini dile getirdi. Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye, dünyada sigara içme oranı olarak dünyanın ikinci ülkesi. Akciğer kanserinde maalesef özellikle erkeklerde dünyada 1'le 2 arasında akciğer kanseri görülme insidansı dediğimiz sıklığına rastlıyoruz. Türkiye'de 3 kişiden birisi tütün kullanıyor. Halbuki sigara medeniyetsizlik diyorum ben. Sigara esasında insanları kullanan bir sektörün teşvik ettiği zararlı bir alışkanlık. Geçen sene Türkiye'de 160 milyar adet sigara satılmış yani 8 milyar paket. 8 milyar ve yaklaşık bunun cirosu 20 milyar ile 30 milyar dolar arasında. Bunun bir de insanların canına kasteden bir tarafı da var. Bunu gençlerimiz, özellikle kadınlarımız ve bunu kullanan arkadaşlarımız bırakmak istiyor. Yeşilay bir çalışma yaptı. Yüzde 80 insanımız sigarayı bırakmak istiyor. Esasında bu konuda da toplum olarak bu kötü alışkanlıklardan kurtulmak istiyorlar."

SİGARA SATIŞINDA KİMLİK İBRAZI DÜZENLEMESİ

Hazırlıkları süren kanun teklifiyle sigaranın görünürlüğünün azaltılmasını ve doğal bir alışkanlık olduğu algısınıh ortadan kaldırılmasını hedeflediklerini belirten Memişoğlu, insanları yalnızca ceza ve yasaklarla değil, gönüllü olarak sigarayı bırakmaya yönlendirmek istediklerini söyledi. Memişoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Belli yaşın altındaki insanlara sigara satışı şu anda zaten yasak. Bu satışı da kimlik, T.C. kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacağız. Dünyada uygulamaları da var. Kime sattığınız söylenecek, yaşını teyit edeceğiz, onu da göstermiş olacaklar. Aynı zamanda da kafeteryalarda, restoranlardaki şu andaki olan bu flu alanı daha netleştiriyoruz. Hangi alanlarda sigara içilecek, hangi alanlarda sigara içilmeyecek. Çünkü öyle bazen oldu ki mesela şu anda sigara içmeyenler daha mağdur, arka taraflarda kaldılar. Onları da düzeltiyoruz. Görünür olmaktan çıkartıyoruz. Bu elektronik sigaralar, çeşitli sigara tipleri çıktı. 3 kat daha zararlılar. Onun için bu sigara ve tütün konusunda özellikle bizim toplumumuzun farkındalığını da artıracak, sigaranın görünümünü azaltacak, aynı zamanda cezai müeyyideleri daha net ortaya koyacak, hem esnafımızın hem kullanıcının da mağdur olmayacağı bir düzenleme yapıyoruz."

Düzenlemenin takvimine ilişkin bilgi veren Memişoğlu, kanun teklifinin birkaç hafta içinde Meclis'e sunulmasının planlandığını açıkladı.

"SEZARYEN, BİR DOĞUM ŞEKLİ DEĞİLDİR"

Normal Doğum Eylem Planı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Memişoğlu, planı Kasım 2024'te başlattıklarını belirterek, anne, çocuk ve bebek sağlığının en çok önem verdikleri konular arasında yer aldığını ifade etti. Eylem planı kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda son bir yılda primer sezaryen oranını yüzde 15 düşürdüklerini kaydeden Memişoğlu, bu sonucu önemli bir başarı olarak nitelendirdi.

Sezaryenin topluma bir doğum şekli olarak tanıtıldığını kaydeden Memişoğlu, "Doğal olan bir doğum esasında hekimin ve ebenin gözetiminde olan doğal, fizyolojik bir süreç. Ben şunu ifade ediyorum: Anne sağlığı, çocuk sağlığı için doğal olan normal doğum yani vajinal doğum diyoruz. Sezaryen bir doğum şekli değildir, bir ameliyat şeklidir" şeklinde konuştu. Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"10 doğumdan 1 tanesinde tıbbi olarak gereklilik ve zorunluluk olarak sezaryen olması gerekir zaten. Sezaryen olmasın demiyoruz. Ben sezaryen çocuğuyum, 1966'da sezaryenle doğdum. Hayatı tehlikeye atılınca, ameliyat olacak zaten. Ama siz 10 doğumdan eğer 6'sını sezaryenle yaptırıyorsanız bu 5'i demektir ki gereksiz bir ameliyat. Çünkü her türlü fizyolojik olayın doğal olanı daha sağlıklı. Biz kimsenin kararına karışmıyoruz. Ben bir Sağlık Bakanı olarak hangisinin sağlıklı olduğunu söylemem gerekir. Doğal olanın normal doğum olduğunu söylüyoruz, bu sağlıklı."