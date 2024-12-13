Bakan Memişoğlu, Yaralı Jandarma Personelini Ziyaret Etti

BAKAN MEMİŞOĞLU, YARALI JANDARMA PERSONELİNİ ZİYARET ETTİ
Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bursa'ya gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bursa Adliyesi'ndeki silahlı saldırıda ağır yaralanan jandarma personelini tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ndeki ziyaret, basına kapalı olarak gerçekleşti.
BURSA ADLİYESİ'NDE İNCELEMEDE BULUNDU
Bakan Memişoğlu, daha sonra Bursa Adliyesi'ne gelerek, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ile görüştü. Olayla ilgili bilgi alan Memişoğlu, incelemelerde bulunduktan sonra adliye binasından ayrıldı.
Denizhan TECİK-Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
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