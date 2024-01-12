 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bakan Özhaseki, Kar Yağışı Nedeniyle Uyarıda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Özhaseki, Kar Yağışı Nedeniyle Uyarıda Bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle buzlanma, don ve çığ olaylarına karşı uyarıda bulundu. Vatandaşlara meteorolojik verilere göre hareket etmeleri ve yetkililerin uyarılarını takip etmeleri çağrısında bulundu.

Bakan Özhaseki, Kar Yağışı Nedeniyle Uyarıda Bulundu
12.01.2024 - 15:18,  Güncelleme: 15:19
Abone Ol

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bugün akşam saatlerinden itibaren Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don ile çığ olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre bugün akşam saatlerinden itibaren; Trabzon, Rize, Artvin ve Giresun'da 600 metre üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun olarak karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren de kar yağışlarının, kıyı kesimler dahil olmak üzere görüleceği ve 100 metre üzeri yükseklerde de kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın; kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi şeklindeki kar yağışı ile dik yamaçlarda çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı meteorolojik veriler doğrultusunda hareket ederek dikkatli ve tedbirli olmalarını; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, ilgili kurumların ve yetkililerin uyarılarını dikkatle takip etmelerini istirham ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Giresun, Ulaşım, Çevre, Güvenlik, Hava Durumu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özhaseki, Kar Yağışı Nedeniyle Uyarıda Bulundu - Son Dakika


16:11
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07
Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51
Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22
MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
14:37
İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar
14:10
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06
Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder

Son Dakika
16:11 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: SSK, Bağkur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız
16:07 Rize'de camide başıboş köpeklerin kavgası paniğe neden oldu
15:51 Şarkıcı Altay'dan çocuk itirafı: Eşimin kızına söz verdiğim için bebek sahibi olmadım
15:22 MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist Serhat Bal'ı yakalayarak Türkiye'ye getirdi
14:37 İsrail'den soykırım davasında skandal savunma! Gazze'de her şeyi kanun çerçevesinde yapmışlar
14:10 Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06 Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50 Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:25 Aralarında Ankara ve Konya da var! DEM Parti, yerel seçimlerde 7 ilde aday gösterecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 16:40:19. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Özhaseki, Kar Yağışı Nedeniyle Uyarıda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement