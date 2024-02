Güncel

Bakan Özhaseki: "Malatya'nın çarşısı 1 seneye ayağa kalkacak"

Bakan Özhaseki, deprem bölgesi Malatya'da incelemelerde bulundu

MALATYA - Deprem bölgesi Malatya'da yapımı devam eden kalıcı iş yeri alanlarını inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'nın ticaretinin döndüğü çarşı projesinin 1 yıla kadar tamamlanacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da yapımı süren çarşı projesini yerinde inceledi. Beraberinde Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ve yetkililerle birlikte Emlak Konut tarafından yapılan Malatya Çarşı Projesi inşaatını gezdi. Burada yetkililerden bilgi alan Özhaseki, gazetecilere yaptığı açıklamada şu anda Malatya'da AFAD'ın verilerine göre 69 bine yakın konutun yapılması gerektiğini belirtti.

Mahkemeye intikal eden konutlar ve hak sahipliği itirazlarını da düşündüklerinde 70 bine yakın konutun yapılmasının öngörüldüğünü ifade eden Bakan Özhaseki, "Bizim başladığımız ya da ihale sürecinde olan devam eden konut sayımız 54 bin kadar oldu. Bunlara en geç Mayıs ayında başlayarak her ay birkaç bini teslim etmek üzere 1 sene içinde de inşallah teslim etmiş olacağız. Geriye 15-16 bin kadar eksiğimiz kalıyor. Bunların da 11 bini köy evi olarak önümüzde duruyor. Orada da en büyük sıkıntımız bazı köylerin fay hattı üstünde kaldığından dolayı yeni bir yere geçilmesi ve o yeni yerin tespitini. Haliyle bizim tarafımızdan zemin etütleri yapılarak sert zeminler olarak belirlemeye çalıştığımız alanların da vatandaşın da 'evet biz buraya geçebiliriz' demesiyle ilgili olduğu için bazen uzun bir süreç oluyor. Bunları da devam edip bitirdiğimizde 11 bin köy konutumuzun ihalesini çok kısa bir süre içinde yaparız. Onlara zaten 6-8 ay gibi bir süre veriyoruz. Onlar da bir sene içinde bitmiş olur diye düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yeşilyurt ve Battalgazi'de toplamda 6 bine yakın konut eksiğinin bulunduğunu belirten Özhaseki, rezerv alanı ilan ettikleri ve boşaltabildikleri alanlara da önümüzdeki 2-3 ay içinde ihale ile inşaatlara başlayacaklarını söyledi.

Malatya'da 70 bine yakın hak sahibine kalıcı konut vereceklerini ve bunların büyük bir bölümüne de başladıklarını ifade eden Bakan Özhaseki, "Ömrümüzdeki 3 ay içinde geriye kalanlarında bütün formalitelerini bitirip, ikmal edip, başlamış olacağız. Bunları da en geç bir sene içinde bitirmiş olacağız. İşlerimiz düşündüğümüz gibi giderse gelecek senenin başlarında ortasına kadar Malatya'mızdaki bütün hak sahiplerinin evlerini bitirmiş olacağız. Onları teslim etmiş olacağız böylelikle. İnşallah konutlarından mahrum kalan, uzakta kalan vatandaşlarımızın hepsi sağlam, güvenli evlerinde huzurla oturabilecekler" dedi.

İnşaatın sürdüğü çarşı alanında 22 ayrı esnaf grubunun bulunduğunu da belirten Bakan Özhaseki, "Bütün arkadaşlarımıza burada iş yerlerini bir an önce vermeyi düşündüğümüz için, işe ilk başladığımız yerlerden birisi burası. Binlerce fore kazık çakılıyor, yani zemini sağlam hale getirmeye çalışıyoruz. Yapacağımız yapıları fore kazıkların üzerine inşa ediyoruz. Aradaki çürük olarak gördüğümüz balçık olarak gördüğümüz zeminleri geçiyoruz, daha aşağıdaki sağlam zeminlere binalarımızı inşa etmeye başlıyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi artık zemine kadar yaklaşmış olan hatta bazı yerlerde geçmiş olan 5 bin 270 kadar bağımsız birimi burada inşa ediyoruz. Bunun yüzde 90'ı iş yeri. O iş yerlerine Allah nasip ederse sene sonu gibi bitirmiş oluruz. Hatta bir kısmını sene başından önce veririz. Ana cadde üzerine esnaf arkadaşlarımız oradaki dükkana olanlara teslim ettikten sonra da ticaret orada başlamış olur inşallah. Burada da bir sene içerisinde esnaflarımız dükkanlarına gelip işyerlerini açıp bismillah diyerek iş başı yaptıklarında çarşının merkezi de ayağa kalkmış olur. Deprem olduğu günden bu tarafa emin olun Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bakan arkadaşlarımızın ve diğer devlet görevlilerinin hepsinin büyük bir gayreti var. Hummalı bir çalışma var, 24 saat çalışılıyor desek abartı olmaz. Bizim bakanlık olarak sadece deprem bölgelerinde şu anda bine yakın şantiyemiz var. 110 bin çalışanımız var. Büyük bir orduyla hak sahiplerinin bir an önce gerek evlerine gerek konutlarına gerekse iş yerlerine kavuşması için bir gayretimiz var. İnşallah kısa sürede tüm deprem bölgelerinde bunları bitiririz. Hayatı normalleştirmiş oluruz. Bu şehirler de 24 saat esaslı 365 günün tamamına yayılmış vaziyette gece gündüz çalışıyoruz. Birçok işte belki maliyetimiz biraz da mali disiplini sağlamak adına sert tedbirlerle işe devam edebiliyor ama deprem bölgesi olunca buradaki insanların mağduriyetinin giderilmesi olunca hak sahiplerinin bir an önce evlerine iş yerlerine kavuşması meselesi olunca emin olun hiçbir bize sınır tanınmıyor. İnşallah kısa sürede bunları bitiririz" diye konuştu.