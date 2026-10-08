Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi

Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını ve 43 bin yatırımcının paralarının hesaplara yatırıldığını açıkladı.
Fon yatırımcılarını ilgilendiren gelişmeyi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı. Bakan Şimşek, 17 fonda ödemelerin ilgili bankalara transferinin gerçekleştirildiğini söyledi.
Şimşek “43 bin fon katılımcısının paraları bugün itibarıyla ilgili bankalara transfer edildi.” dedi.
İSTANBUL EKONOMİ FORUMU'NDA 'FON KRİZİ' AÇIKLAMASI
Bakan Şimşek, geçtiğimiz saatlerde düzenlenen İstanbul Ekonomi Forumu'nda ise fon krizine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Son haftalarda fon piyasalarında yaşanan hareketliliğe değinen Bakan Şimşek, sürecin yönetimine dair şu mesajı verdi:
"Durum kontrol altında. Yaşanan gelişmeler daha sağlıklı ve derin sermaye piyasalarının oluşturulması sürecine katkı sağlayacak. Şoklara açık bir dünyada gereken adımları atacak politika alanına sahibiz."
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