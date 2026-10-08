Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi - Son Dakika
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Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi

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Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 17 fonun tasfiyesinin yapıldığını ve 43 bin yatırımcının paralarının hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Fon yatırımcılarını ilgilendiren gelişmeyi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı. Bakan Şimşek, 17 fonda ödemelerin ilgili bankalara transferinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Şimşek “43 bin fon katılımcısının paraları bugün itibarıyla ilgili bankalara transfer edildi.” dedi.

İSTANBUL EKONOMİ FORUMU'NDA 'FON KRİZİ' AÇIKLAMASI

Bakan Şimşek, geçtiğimiz saatlerde düzenlenen İstanbul Ekonomi Forumu'nda ise fon krizine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Son haftalarda fon piyasalarında yaşanan hareketliliğe değinen Bakan Şimşek, sürecin yönetimine dair şu mesajı verdi:

"Durum kontrol altında. Yaşanan gelişmeler daha sağlıklı ve derin sermaye piyasalarının oluşturulması sürecine katkı sağlayacak. Şoklara açık bir dünyada gereken adımları atacak politika alanına sahibiz."


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    Yorumlar (4)

  • cihan duran cihan duran:
    haram zıkkım olsun 3 1 Yanıtla
  • Kenan Aytekin Kenan Aytekin:
    parayı götürürenlerdenmi alınıp ödendi acaba. 3 0 Yanıtla
  • Cengiz Demirbaş Cengiz Demirbaş:
    borsa ne olacak peki 1 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Fon yatırımcıların'a para buluyorsunuz onların zaten tuzu kuru yarın öbür gün zam günü geldiğinde işçi ve emekli için ne yapacaksınız göreceğiz.?? 0 0 Yanıtla
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