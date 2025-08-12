Bakan Şimşek, Ağabeyi İçin Taziyeleri Kabul Etti

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vefat eden ağabeyi Nazmi Şimşek (80) için memleketi Batman'da taziyeleri kabul etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, 11 Ağustos'ta hayatını kaybeden büyük ağabeyi Nazmi Şimşek, dün Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde toprağa verildi. Bakan Şimşek, memleketi Batman'a gelerek Gültepe Mahallesinde bulunan Necat Nasıroğlu Külliyesi'de taziyeleri kabul etti. Bakan Şimşek'e Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Vali Ekrem Canalp, Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Batman Üniversitesi Rektörü İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç da eşlik etti. Taziyeye gelenler dualar okuyarak Bakan Şimşek'e taziyelerini iletti.