Bakan Şimşek, Bartın'da iş insanları ile buluştu - Son Dakika
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Bakan Şimşek, Bartın'da iş insanları ile buluştu

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bartın'da bir dizi ziyaretlerde bulunarak iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Şimşek, Bartın'daki fabrikaları gezdi ve Bartın Gürgenpınarı köyündeki bir otelde iş insanlarına sunum yaptı. Ayrıca, katılımcılara ekonomik politikaların kazanımlarını anlattı ve iş insanlarının taleplerini dinledi.

09.02.2024 19:59  Güncelleme: 20:01
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bartın'da iş insanları ile buluştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bartın'a geldi. Bakan Şimşek, Bartın Valiliği ve Bartın Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan'ı makamında ziyaret ettikten sonra Bartın Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaları gezdi. Bakan Şimşek, daha sonra Bartın Gürgenpınarı köyündeki bir otelin toplantı salonunda iş insanları ile buluştu. Bartın'daki iş insanlarına sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katılımcılara mesajlar verip, son dönemde izlenen ekonomik politikaların kazanımlarını tek tek anlattı. Bakan Şimşek konuşmasının ardından iş insanlarından gelen talepleri de dinledi. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaret ve temasların ardından Bakan Şimşek, kentten ayrıldı. (DHA)

Bakan Şimşek, Bartın\'da iş insanları ile buluştu
Kaynak: DHA

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