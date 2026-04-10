Bakan Şimşek: Savaş Şoku Yönetilebilir, Türkiye Dayanıklı
Bakan Şimşek: Savaş Şoku Yönetilebilir, Türkiye Dayanıklı

10.04.2026 21:33
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde savaşın enerji piyasalarına etkilerini değerlendirerek Türkiye'nin ekonomik dayanıklılığına vurgu yaptı. Savaş sonrası stratejileri arasında yeşil ve dijital dönüşüm ile savunma sanayisi yatırımları yer alıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sapanca'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, savaşın enerji piyasalarına büyük bir şok olduğunu vurguladı. Hürmüz Boğazı'nın kritik bir geçiş noktası olması nedeniyle bu şokun etkilerinin farkında olduklarını belirten Şimşek, kırılgan bir ateşkesin sürmesini umduğunu, ancak küresel ekonomi ve Türkiye açısından tahribatın söz konusu olduğunu ifade etti.

Şimşek, Türkiye'nin dayanıklı olduğuna inandıklarını, geçen sene yaşanan şokları programla atlattıklarını ve makroekonomik temellerin sağlamlaştığını söyledi. The Economist'in değerlendirmesine göre Türkiye'nin şoklara karşı yüksek dayanıklılık sergileyebileceğini belirtti. Enerji bağımlılığının düşük olmasının avantaj olduğunu, maliye politikasının sağlam yapısı ve düşük bütçe açığı sayesinde şoklara güçlü tepki verebildiklerini vurguladı.

Rezerv yeterliliğinin rahat olduğunu, piyasaların gelişmelere olumlu tepki verdiğini ve Borsa İstanbul'un iyi performans gösterdiğini aktaran Şimşek, programı önceliklendirdiklerini ve dezenflasyonu sürdüreceklerini belirtti. Savaşın enflasyona etkisini sınırlamak için bütçe imkanlarını kullandıklarını, ihracat ve turizmde sınırlı etki beklediklerini ifade etti.

Şimşek, yeşil ve dijital dönüşüm, savunma sanayisi, demir yolları yatırımları ve serbest ticaret anlaşmaları gibi alanlarda çalışmalara devam edeceklerini, savaş sonrası Türkiye için avantajlara odaklandıklarını söyledi. Özetle, şokun yönetilebilir olduğunu ve Türkiye'nin bu dönemi en az zararla atlatabileceğini vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Dijital Dönüşüm, Mehmet Şimşek, Teknoloji, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Şimşek: Savaş Şoku Yönetilebilir, Türkiye Dayanıklı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Savaş Şoku Yönetilebilir, Türkiye Dayanıklı - Son Dakika
