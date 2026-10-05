Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi - Son Dakika
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Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi

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Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30\'un altına indi
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Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuzda yüzde 1,78 ve ağustosta yüzde 1,84'ün ardından eylül ayı enflasyonunu yüzde 1,84 olarak açıklamasının ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomideki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, yıllık enflasyonun Kasım 2021'den bu yana 57 ay aradan sonra ilk kez yüzde 30'un altına gerilediğini belirterek, dezenflasyon sürecinin ulaştırma kalemi hariç genele yayıldığını ifade etti.

KİRA ENFLASYONU DÜŞÜŞÜ SÜRECEK

TÜİK verileri doğrultusunda alt sektörlerdeki düşüş eğilimine dikkat çeken Şimşek, eylül ayında gıda enflasyonunun geçen yılın aynı dönemine göre 8,4 puan azalarak yüzde 27,6 seviyesine gerilediğini aktardı. Kural bazlı düzenlemelerin katkısıyla eğitim enflasyonunun yıllık bazda 17,5 puan düşüşle yüzde 48,6 olarak gerçekleştiğini belirten Şimşek, kira enflasyonunun ise geçen yılın aynı ayına kıyasla 27,8 puan gerileyerek yüzde 41,3'e indiğini kaydetti. Şimşek ayrıca, öncü göstergelerin kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ettiğini vurguladı.

SAVAŞ OLMAZSA BU YIL ENFLASYON 7 PUAN DAHA DÜŞÜK GERÇEKLEŞECEK

Küresel gelişmelerin ve enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısına değinen Şimşek, son dönemde yeniden yükselişe geçen petrol fiyatlarının etkisini sınırlamak amacıyla, mazottan sonra benzinde de eşel mobil uygulamasından kademeli olarak çıkılacağını duyurdu. Şimşek, Merkez Bankası'nın hesaplamalarına atıfta bulunarak, savaş olmaması durumunda bu yılki enflasyonun 7 puan daha düşük gerçekleşeceğini ifade etti.

Hükümetin konut ve gıda arzını artırmaya yönelik politikalarının devam ettiğinin altını çizen Hazine ve Maliye Bakanı, önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini de paylaştı. Şimşek, 2027 yılında başta kira ve eğitim olmak üzere hizmet enflasyonundaki ataletin azalmasının ve emtia fiyat artış etkilerinin zayıflamasının enflasyondaki düşüş sürecine önemli bir katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

EkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • cihan duran cihan duran:
    yazdıklarımızı yayınlamayın. safa yatın. lütfen rica ediyorum. yandaş. gazeteciler 0 0 Yanıtla
  • Metin şen Metin şen:
    direkt %9 ilan ettir 10 un altına düşürdük diye övünürsünüz 0 0 Yanıtla
  • Osman Kaan Osman Kaan:
    hayır yani millet yemiyor artık sallama Mehmet efendi 0 0 Yanıtla
  • sezaidurann10 sezaidurann10:
    E bebeğim eeeee eeeee e 0 0 Yanıtla
  • cihan duran cihan duran:
    haram zıkkım olsun. 0 0 Yanıtla
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