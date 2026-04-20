Bakan Tekin: Çocukların Güvenliği İçin Taviz Yok

20.04.2026 12:55
Milli Eğitim Bakanı Tekin, evlatların güvenliği için kesin taviz olmadığını vurguladı.

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Evlatlarımızın huzurunu sükünetle inşa etmek, çocuklarımızın gözlerinde parıldayan o ışığı korumak Bakanlık olarak sorumluluğumuzdur. Bilinmelidir ki evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyeceğiz" dedi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş saldırılarının ardından eğitim haftası bugün tekrar başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hepimizi üzüntüye boğan elim hadiselerin ardından haftanın ilk gününde okullarımızdayız. Eğitim ailesi olarak şimdi bize düşen, toprağa umudun tohumlarını yeniden ekmektir. Evlatlarımızın huzurunu sükünetle inşa etmek, çocuklarımızın gözlerinde parıldayan o ışığı korumak Bakanlık olarak sorumluluğumuzdur. Bilinmelidir ki evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyeceğiz. Çocuklarımızın insani değerlerini, devletimizle ve bu aziz milletle olan güçlü bağlarını kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu inanç ve gayretle, Türkiye'nin milli birliğinin ve beraberliğinin her daim korunması için el birliğiyle, dayanışma içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Eğitimin yükünü omuzlayan, şefkati ve özverisiyle yarınlarımız için yorulmak nedir bilmeden çalışan kıymetli öğretmenlerimizin emeği ülkemizin geleceğidir. Bu sabah ellerinde ay-yıldızlı bayraklarımızla okullarımızı bir kenetlenme alanına çeviren meslektaşlarımıza, velilerimize ve sendikalara şükranlarımı sunuyorum. Şanlı bayrağımızın gölgesi; birliğimizin, beraberliğimizin ve evlatlarımıza hep birlikte sahip çıkma kararlılığımızın en büyük nişanesidir.

Hepimizi derinden üzen bu elim hadiselerde kaybettiğimiz canlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor; hadiselerden etkilenen değerli vatandaşlarımıza, tüm ailelerimize, bilhassa sevgili yavrularımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her şeyin en iyisine layık olan evlatlarımıza ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimize hayırlı haftalar diliyorum."

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanı, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

