Bakan Tekin\'den Eğitim Güvenliği Vurgusu

17.04.2026 18:15
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 81 ilin müdürleri ile toplantıda güvenlik ve destek önlemlerini görüştü.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin Milli Eğitim Müdürüyle çevrim içi toplantı gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tekin, toplantının başında Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ve Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'dan 14 ve 15 Nisan'da iki okulda gerçekleşen silahlı saldırılarda yaralananların sağlık durumlarına ilişkin son durum hakkında bilgi aldı.

Bakanlık birimlerince yürütülen psikososyal destek faaliyetleri ve alınan tedbirlere ilişkin bilgi alan Bakan Tekin, öğretmen, öğrenci ve velilerle irtibat halinde kalınarak sürecin hassasiyetle yürütülmesi talimatı verdi.

Yaşanan saldırılardan duyduğu derin üzüntüyü ifade eden Tekin, eğitim camiasına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini tekrar dile getirdi.

Tekin, "Evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyecek, çocuklarımızın insani değerlerini, devletle ve milletle bağını kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin milli birliğinin, beraberliğinin her daim korunması için el birliğiyle dayanışma içinde olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Olayı tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini, alınacak tedbirlerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Tekin, bunları yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

